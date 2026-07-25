«Le meilleur successeur que l'équipe de France pouvait rêver d'avoir» : Il connaît Zidane depuis ses 8 ans, le fils de Carlo Ancelotti fait une promesse aux joueurs après le départ de Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France change de décor. Après une période de 14 ans où Didier Deschamps et son staff technique ont su remettre les Bleus sur le toit du monde pour la deuxième fois de leur histoire, le tout en faisant de la sélection un prétendant sérieux à toutes les compétitions majeures, DD a tiré sa révérence aux Etats-Unis après la Coupe du monde 2026. Place à Zinedine Zidane, idole des amoureux du football français. Pour Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti qui connaît ZZ depuis son enfance, la FFF a tiré le gros lot. Les joueurs des Bleus savent à quoi s'attendre

« Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. A l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Jeudi 23 juillet, la FFF publiait un communiqué par le biais duquel elle annonçait le moment où l'identité du remplaçant de Didier Deschamps sera dévoilée : Rendez-vous le mardi 28 juillet prochain au Boulevard de Grenelle. Cela ne fait plus aucun doute, Zinedine Zidane prendra la place de Deschamps sur le banc de touche des Bleus, un rôle de sélectionneur que le champion du monde 98 a occupé pendant 14 ans.

«Une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Bleus» Vice-président de la Fédération française de football, Jean-Michel Aulas a vendu la mèche vendredi par le biais de son compte X. « Je suis surtout très heureux que la Fédération française de football puisse compter, après l'extraordinaire période vécue sous la direction de Didier Deschamps, sur une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Bleus. Je serai très heureux de le retrouver et de l'accompagner dans cette nouvelle aventure ». Une déclaration qui laisse peu de place au doute. Une nouvelle ère sera initiée en équipe de France dès la trêve internationale du mois de septembre qui débordera sur octobre cette année avec l'accueil des joueurs sélectionnés par Zidane au château de Clairefontaine.

«Tu voyais déjà que les joueurs avaient beaucoup de respect pour lui» Davide Ancelotti a profité d'une longue interview accordée à L'Equipe qui est d'ailleurs disponible dans les colonnes du quotidien sportif du jour ce samedi pour évoquer son choix de quitter le staff technique de son père Carlo au Brésil et de prendre les rênes du LOSC. Un tournant dans sa jeune carrière d'entraîneur (37 ans) après des passages au Real Madrid en tant qu'adjoint de son père notamment où il a pu côtoyer de près Zinedine Zidane en 2014 pendant La Décima du Real Madrid en Ligue des champions entre autres. Ses premiers souvenirs avec le Ballon d'or 98 remontent à sa tendre enfance. « Je connais Zizou depuis mes 8 ans, car il était joueur de mon père à la Juve. (En 2014) Tu voyais déjà que les joueurs avaient beaucoup de respect pour lui ».