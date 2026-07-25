Le comportement «dégueulasse» de Micoud et Dugarry avec Didier Deschamps choque Luis Fernandez : «Qu’ils se taisent et qu’on ne les entende plus»

La semaine dernière, l'Equipe de France a conclu sa Coupe du monde 2026 par une élimination en demi-finales contre l'Espagne et une défaite contre l'Angleterre dans ce match pour la 3ème place. Forcément, ce n'est pas forcément la sortie espérée pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui disputait là sa dernière compétition à la tête de l'Equipe de France. Christophe Dugarry et Johan Micoud n'ont pas hésité à dézinguer le travail de Deschamps, des propos qui ont révolté Luis Fernandez.
L'Equipe de France n'a pas disputé sa fin de tournoi comme elle l'entendait et doit subir les critiques quant à cette performance. L'élimination face à l'Espagne a énervé certains consultants qui s'en prennent directement à Didier Deschamps. Le sélectionneur, en poste depuis 2012, vient de faire ses valises et devrait voir Zinédine Zidane débarquer à sa place. Luis Fernandez a défendu le sélectionneur français et s'en est pris à Christophe Dugarry et Johan Micoud.
« Tout a été raté »
Critiqué pour ses choix en cette fin de Coupe du monde, Didier Deschamps laissera un sentiment de frustration chez certains visiblement qui estiment qu'il aurait dû faire mieux avec les moyens dont il disposait. « Tout a été raté. Ça n’est pas une élimination, c’est une humiliation. Je me sens floué, arnaqué, embobiné. Tu as la possibilité de faire évoluer les choses en cours de match. C’est là qu’il a été passif et même inquiétant. Ça fait quatorze ans qu’on se fait chier. On l’a toujours fait passer pour le plus grand sélectionneur de tous les temps. On m’a dit "Deschamps, on ne joue pas bien mais on gagne". Mais tu gagnes que dalle, tout ça c’est du bluff depuis le début, je trouve ça terrible. Sur six compétitions [sept en fait], avec des générations exceptionnelles, il en a gagné une » confiait Christophe Dugarry après la défaite contre l'Espagne dans Rothen s'enflamme sur RMC sur son ancien coéquipier.
Un bilan décevant pour Deschamps ?
A la tête des Bleus, Didier Deschamps a réussi à redonner de l'allure à une équipe en perdition en 2012 avant de connaître les sommets en 2018 notamment. Pour Johan Micoud notamment, il aurait pu permettre à la France de décrocher au moins une troisième étoile. « On me parle constamment de "Didier la gagne". Pour info, Scaloni (8 ans à la tête de la sélection argentine) et De La Fuente (4 ans à la tête de la sélection espagnole) ont un palmarès plus important que Deschamps, qui est resté 14 ans sélectionneur de l’Équipe de France » écrit ce dernier sur X.
Luis Fernandez répond à Micoud et Dugarry
Ancien joueur et aussi entraîneur du PSG notamment, Luis Fernandez n'a pas apprécié les critiques à l'égard de Didier Deschamps et a tenu à le faire savoir. « Cela m’agace profondément. Je trouve les critiques injustifiées et mêmes dégueulasses autour de Didier. Certaines personnes oublient vite en France la manière dont il a redressé les Bleus depuis 2012 et ce qu’il en a fait. Cela témoigne aussi d’un manque de culture foot. Si le gens n’ont pas apprécié son mandat, qu’ils ne disent rien. Porter un jugement négatif sur Didier, qui a permis de remporter la Coupe du monde, d’être vice-champion du monde et de faire trois demi-finales de suite de Mondial, cela manque d’objectivité. Que lui dire à part bravo, félicitations. Tout n’a pas été parfait et je dis aux gens qui ont la critique et le jugement faciles qu’ils se taisent et qu’on ne les entende plus » déclare-t-il au Figaro.