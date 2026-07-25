L'arrivée de Zinedine Zidane fuite volontairement : «Cela avait été vu comme une trahison pour Deschamps»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Didier Deschamps a annoncé il y a plus d'un an et demi qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026. Après 14 ans de bons et loyaux services, il va être remplacé par Zinédine Zidane puisque malgré la volonté de la FFF de ne rien dévoiler à ce sujet, il n'y a pas vraiment de suspense. Des fuites ont toutefois laissé dévoiler quelques informations et pour Didier Deschamps, certaines ont été difficiles à accepter.

Présent depuis 2012, Didier Deschamps a décidé de raccrocher. Le sélectionneur aura connu beaucoup de succès mais aussi des moments plus difficiles. En interne, il a parfois laissé entendre que la situation ne lui plaisait pas forcément. L'arrivée imminente de Zinédine Zidane, qui a fuité dans les médias, n'a pas été du goût de Didier Deschamps qui a préféré partir.

Zinedine Zidane annoncé mardi prochain Cette semaine, la Fédération française de football a annoncé qu'une conférence de presse se tiendrait le mardi 28 juillet pour l'officialisation du nouveau sélectionneur de l'Equipe de France. Si le suspense est mort depuis longtemps, l'arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus a de quoi faire saliver. L'ancien entraîneur du Real Madrid débutera ses fonctions à partir du 1er septembre prochain avec de nouveaux chantiers. Ces derniers mois, beaucoup d'informations ont fuité dans les médias, ce qui n'a pas trop plu à Didier Deschamps.

Didier Deschamps prend la décision de partir Pour Didier Deschamps, il semblait important de faire savoir que c'est lui qui décide de partir de son poste. Il n'aurait visiblement pas apprécié certaines manœuvres de la FFF à la fin de son mandat, sentant que l'arrivée de Zinédine Zidane intéresse beaucoup de monde. « L'arrivée de Zidane s'est faite dans le plus grand des secrets. Tout le monde était au courant que Zidane allait signer. En même temps, Philippe Diallo, le président de la FFF, n'était pas trop discret à ce niveau-là, et on a volontairement fait fuiter en off que Zidane arrivait. Ce qui a évidemment suscité l'ire de Didier Deschamps et c'est pour ça qu'après la Coupe du monde il expliquait : "C'est moi qui ai décidé de partir" » explique Romain Molina sur sa chaîne YouTube.