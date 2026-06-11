«Un joueur au talent exceptionnel» : Ce phénomène a bluffé Rafael Nadal à Roland-Garros !

Amadou Diawara

A seulement 19 ans, Rafa Jódar a réalisé des prouesses à Roland-Garros. En effet, le prodige espagnol s'est hissé jusqu'en quart de finale. Sorti par Alexander Zverev, qui a remporté le Grand Chelem français, Rafa Jódar a été adoubé par Rafael Nadal. Ce dernier ayant soulevé 14 saladiers d'argent à la Porte d'Auteuil.

Pour sa première participation, Rafa Jódar s'est grandement illustré à Roland-Garros. Agé de 19 ans, le crack espagnol faisait partie des huit meilleurs joueurs du tournoi cette année. En effet, Rafa Jódar a disputé les quarts de finale de Roland-Garros. Avant d'être éliminé par Alexander Zverev, qui a finalement remporté le trophée, le natif de Madrid a fait tomber à la fois Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0, 6-4), James Duckworth (6-1, 6-7, 6-4, 7-5), Alex Michelsen (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3) et son compatriote Pablo Carreño Busta (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2).

«Rafa Jódar a réalisé des progrès fulgurants au classement cette année» Ayant remporté Roland-Garros à 14 reprises, Rafael Nadal n'a pas tari d'éloges à l'égard de Rafa Jódar. « Rafa Jódar a réalisé des progrès fulgurants au classement cette année. Seul un joueur au talent exceptionnel peut accomplir une telle performance », s'est enflammé le jeune retraité de 40 ans, avant de donner son avis sur les deux autres grands talents espagnols du circuit : Carlos Alcaraz et Martin Landaluce.