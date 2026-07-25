Rodri s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid : Un transfert qui va avoir des conséquences importantes pour l'avenir d’Aurélien Tchouameni ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À un an de la fin de son contrat, Rodri pourrait quitter Manchester City et, dans cette optique, se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le Real Madrid. L’arrivée du Ballon d’Or 2024 pourrait en revanche avoir des conséquences sur l’avenir d’Aurélien Tchouameni, qui pourrait être sacrifié afin de recruter l’international espagnol.

Après avoir recruté Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries, le Real Madrid ne semble pas en avoir terminé avec son mercato. Comme indiqué par The Athletic, la Casa Blanca a commencé à travailler sur le transfert de Rodri. Si ce n’était pas forcément dans leurs plans, le niveau affiché par le capitaine de l’Espagne pendant la Coupe du monde a convaincu les Merengue de revoir leur position.

Le Real Madrid a déjà un accord avec Rodri D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, Rodri n’attend plus qu’un terrain d’entente soit trouvé avec Manchester City, puisqu’il s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le Real Madrid. Reste à savoir quelle est la position des Citizens dans ce dossier, mais à un de la fin de son contrat, ils pourraient être tentés de se séparer de l’international espagnol (70 sélections) s’il ne prolonge pas son contrat. Et si son transfert vers la Casa Blanca venait à se concrétiser, alors cela pourrait impacter l’avenir d’Aurélien Tchouameni.

Une mauvaise nouvelle pour Tchouameni ? En effet, selon The Sun, bien que son idée première était de le conserver, José Mourinho serait prêt à céder l’international français (50 sélections) si cela permet de financer le transfert de Rodri. Une prolongation était pourtant évoquée dernièrement concernant le milieu de terrain âgé de 26 ans, mais l’éventuelle venue du Ballon d’Or 2024 pourrait donc avoir des conséquences pour lui. En ce sens, Manchester United est annoncé sur la piste d’Aurélien Tchouameni et le Real Madrid serait donc désormais enclin à l’y transférer.