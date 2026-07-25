Mercato : Le Real Madrid prépare un grand ménage, Vinicius Jr sacrifié pour Mbappé et Diomandé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison très compliquée, le Real Madrid a décidé de remettre les pendules à l’heure cet été. En plus de l’arrivée de José Mourinho sur le banc, le club madrilène se montre très ambitieux sur le mercato. Alors que Yan Diomandé (RB Leipzig) et Rodri (Manchester City) pourraient prochainement débarquer, les Merengue pourraient se séparer de Vinicius Jr, convoité par Arsenal. Explications.

Le mercato estival s’annonce très chaud du côté du Real Madrid. Alors que le club madrilène a d’ores et déjà enregistré les arrivées de Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, et Ibrahima Konaté, les dirigeants merengue n’en ont clairement pas terminé pour cet été. Après un dossier Michael Olise qui aura agité ces dernières semaines, le Real Madrid, désormais entraîné par José Mourinho, souhaite frapper fort. Ainsi, au cours des dernières heures, la formation madrilène a accéléré dans le dossier Yan Diomandé. S’il avait donné sa priorité au PSG, le phénomène ivoirien semble désormais tout proche de s’engager en Espagne.

Arsenal veut signer Vinicius Jr Mais le Real Madrid souhaite également renouveler son milieu de terrain. Au cours de la Coupe du Monde 2026, le Real et ses dirigeants ont été totalement impressionné par les performances de Rodri. Ayant soulevé le trophée en tant que capitaine de l’Espagne et ayant été sacré meilleur joueur de la compétition, le métronome de Manchester City est également une priorité de ce mercato estival. Mais ces deux potentielles arrivées ont un coût, et le Real pourrait décider de se séparer d’une star afin d’équilibrer les comptes. Surtout que le numéro 7 brésilien est convoité. En effet, comme le révèle The Athletic ce samedi, Arsenal aimerait le signer cet été.

Un départ favorable pour Kylian Mbappé ? Pour le moment, le champion d’Angleterre en titre n’est qu’au stade de la prise de renseignements pour Vinicius Jr. Cependant, en interne, le profil de l’ailier brésilien fait l’unanimité, et permettrait à Arsenal de frapper un très gros coup sur ce mercato estival. Alors que le manque de compatibilité entre le numéro 7 du Real Madrid et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque a été noté depuis deux saisons désormais par plusieurs observateurs, un départ du Brésilien pourrait permettre à José Mourinho de faire de l’attaquant français sa star numéro une la saison prochaine.