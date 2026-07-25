Yan Diomandé échappe au PSG : Le phénomène a déjà choqué l’Espagne, «je n’avais jamais rien vu de tel»

Pierrick Levallet

Sensationnel avec le RB Leipzig tout au long de la saison, Yan Diomandé était vivement annoncé du côté du PSG depuis plusieurs semaines maintenant. Mais finalement, l’international ivoirien est en train d’échapper au club de la capitale puisque le Real Madrid serait en train de finaliser son transfert. Le crack de 19 ans a d’ailleurs déjà choqué l’Espagne avant de rejoindre la Bundesliga l’été dernier.

La Coupe du monde 2026 étant terminée depuis quelques jours, le PSG essaye de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale travaillait sur plusieurs dossiers comme celui de Yan Diomandé. L’international ivoirien semblait se rapprocher des Rouge-et-Bleu ces derniers temps. Mais le Real Madrid a tout chamboulé sur ce dossier. Le club madrilène serait désormais en pole position pour le crack de 19 ans et serait même sur le point de finaliser son transfert autour de la somme de 120M€. Le phénomène a d’ailleurs déjà choqué l’Espagne avant d’atterrir en Bundesliga l’été dernier.

«Ça a été un véritable choc» « À vrai dire, la première impression qu’il m’a laissée a été très forte, car c’était lors d’un match contre l’équipe réserve, pendant la dernière trêve internationale (mars 2025). Nous n’avons pu le faire jouer que 45 minutes, car il débordait à sa guise et avait marqué un but. Quelqu’un aurait pu lui faire mal. Il avait la capacité de changer constamment de direction, de dribbler des joueurs de première division comme si de rien n’était. Ça a été un véritable choc. Il enchaînait les efforts et c’était un joueur très puissant. Il nous a énormément surpris, je n’avais jamais rien vu de tel » a en effet expliqué Borja Jiménez, qui l’a eu sous ses ordres au CD Leganés en 2025, à SPORT.

«Il rappelle à bien des égards Lamine Yamal» Même certains de ses coéquipiers ont été stupéfaits par le talent de Yan Diomandé. « C'est un joueur qui m'a énormément surpris. Sa maturité, son audace... dès le premier jour où il s'est entraîné avec nous. Dès le début, nous avons senti qu'il s'agissait d'un joueur qui faisait la différence. Je retiens les commentaires de ses coéquipiers lorsqu'il a rejoint l'équipe première. Dans les vestiaires, ils ont commencé à dire que ce gars-là devait jouer. Je crois que c’est la première fois de toute ma carrière qu’un footballeur monte de l’équipe réserve et que les joueurs de l’équipe première disent qu’il doit jouer » a confié Enric Franquesa, qui a partagé le vestiaire du CD Leganés avec lui, au média espagnol. « Bien sûr qu’il est prêt à faire le saut vers un « grand club ». Il le prouve semaine après semaine en Bundesliga. C’est un talent inné. L’art du dribble, de s’en sortir en dribblant dans des situations très défavorables. C’est ce qui le distingue vraiment. Il rappelle à bien des égards Lamine Yamal » a poursuivi Borja Jiménez.