Rodri pourrait échapper au Real Madrid : Le PSG s’attaque au meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival pourrait réserver des prochains jours bien animés. Alors que le PSG est actuellement en train de se faire dépasser par le Real Madrid dans le dossier menant à Yan Diomandé (RB Leipzig), le club parisien pourrait tenter de recruter Rodri. Le métronome de Manchester City et meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 plaît aux dirigeants franciliens, qui ont pris des renseignements à son égard.

Double champion d’Europe en titre, le PSG a des plans bien précis sur ce mercato estival. Alors que Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ont été vendus, le club de la capitale a ciblé plusieurs profils afin de se renforcer cet été. Si Lucas Digne devrait prochainement être officialisé en tant que première recrue importante de ce mercato, le PSG a également avancé dans plusieurs dossiers. Priorité du club francilien pour cet été, Yan Diomandé lui, pose problème. Au cours des dernières heures, le phénomène ivoirien s’est clairement rapproché du Real Madrid, qui est prêt à payer le prix fort pour lui. En parallèle, le club madrilène a fait de Rodri sa priorité au milieu de terrain. Mais à en croire les dernières révélations de RMC, le PSG est également dans le coup !

Le PSG s’est renseigné pour un transfert de Rodri En effet, le média lâche une véritable bombe ce samedi en révélant que le PSG est venu aux informations auprès de Manchester City pour le métronome espagnol, récemment sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 qu’il a remporté en tant que capitaine de l’Espagne. Pour rappel, le Ballon d’Or 2024 est depuis plusieurs semaines dans le viseur du Real Madrid, qui souhaite absolument le recruter cet été après avoir été impressionné par ses prestations lors du mondial. Un accord a même été trouvé avec le joueur âgé de 30 ans. De son côté, le PSG a contacté les « Citizens » afin de savoir quelles seraient les conditions d’un potentiel transfert cet été.

Le Real Madrid tient la corde pour le Ballon d’Or 2024 Une piste pour le moins surprenante du côté du PSG. En effet, comme l’indique RMC, le club parisien n’avait pas du tout prévu de recruter au milieu de terrain cet été, et se focalisait sur les secteurs offensifs et défensifs. Cependant, la signature de Rodri cet été correspond à une véritable opportunité de marché qui semble donc avoir attisé l’intérêt des doubles champions d’Europe en titre. A noter que le FC Barcelone s’est également penché sur la situation du milieu défensif espagnol. Reste désormais à savoir si Manchester City sera disposé à s’en séparer cet été alors que le nouvel entraîneur Enzo Maresca vient tout juste de prendre la succession de Pep Guardiola sur le banc des « Skyblues ».