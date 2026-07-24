«C’est un grand oui, à la place de tout le monde» : L'After Foot se met à rêver d'un transfert de Rodri au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or en 2024, Rodri vient de compléter son palmarès en décrochant la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne, deux ans après le titre européen. Le milieu de terrain de 30 ans a encore été très en vue tout au long de cette compétition et a largement contribué au succès de la Roja. Si des rumeurs parlent de lui au Real Madrid, Kevin Diaz rêverait de le voir débarquer au PSG. Le joueur de 30 ans déchaîne les passions en ce moment.

A 30 ans, Rodri a maintenant tout gagné que ce soit en club comme en sélection. Le joueur espagnol a prouvé lors de cette Coupe du monde qu'il a bien mérité son Ballon d'Or, lui qui avait été critiqué il y a deux ans lors de cette obtention. Le milieu de terrain évolue toujours à Manchester City où il est sous contrat jusqu'en 2027 et forcément, son cas interroge en cette période de mercato estival. Si un transfert du côté du Real Madrid se rapproche, d'autres se mettent à rêver d'une arrivée improbable au PSG. Kevin Diaz assure qu'il aurait grandement sa place.

« C’est le meilleur joueur du monde à son poste » Capitaine de la Roja, Rodri a été un élément important avec l'Espagne sur le chemin de la victoire. Les Espagnols viennent de décrocher leur deuxième étoile et le travail au milieu de terrain de Rodri a été particulièrement marquant. Ce dernier vient d'être désigné meilleur joueur du Mondial 2026 et ce n'est pas une surprise de voir le Real Madrid tenter le coup sur le mercato. « Rodri au Real, c’est un grand oui ! C’est un oui absolument. C’est incroyable même que le Real, qui que ce soit au Real, doute de Rodri. Si c’est le Président qui bloque le transfert de Rodri, il faut le remplacer. C’est le meilleur joueur du monde à son poste depuis trois ans et pas loin d’être le meilleur joueur du monde tout court » assure Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.

Rodri au PSG ? Kevin Diaz valide totalement Impressionnant sur le terrain à son poste, il est d'une fiabilité incroyable au milieu de terrain et après 7 ans à Manchester City, il pourrait rejoindre un nouveau club. Kevin Diaz commence à l'imaginer dans n'importe quelle équipe, à commencer par le PSG où il pourrait remplacer n'importe qui selon lui. « Rodri c’est oui au PSG malgré les deux titres, à la place de tout le monde ! De Ruiz, Vitinha, Vitinha, c’est le numéro 1 sur le terrain. C’est oui au Barça, à Arsenal, au Bayern… Titulaire partout » ajoute-t-il à propos du Ballon d'Or 2024.