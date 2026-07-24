Mercato : Annoncé au PSG, Ferran Torres est victime de vandalisme en Espagne après avoir gagné la Coupe du monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Ferran Torres pourrait connaître un été agité. L’attaquant de 26 ans pourrait rejoindre le PSG cet été et retrouver Luis Enrique. En attendant, alors qu’un artiste avait réalisé une fresque à son effigie dans les rues de Barcelone, cette dernière a été vandalisée. Explications.

Le mercato estival du PSG devrait prendre une autre tournure dans les prochains jours. La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le club de la capitale va accélérer au niveau de plusieurs dossiers. Ayant récemment vendu Gonçalo Ramos du côté de l’AC Milan contre un gros montant de 74M€, les dirigeants parisiens cherchent désormais à recruter un joueur offensif capable de servir de doublure solide à Ousmane Dembélé. Et rapidement, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé d’activer la piste menant à Ferran Torres. Âgé de 26 ans, l’attaquant du FC Barcelone connaît parfaitement le coach espagnol qui l’avait lancé en 2021 avec la sélection espagnole. De son côté, Ferran Torres est très emballé à l’idée de pouvoir s’engager en faveur des doubles champions d’Europe.

Ferran Torres a eu une fresque à son effigie dans les rues de Barcelone En attendant de potentiellement connaître un beau transfert vers le PSG, Ferran Torres est célébré en Espagne. Auteur du but décisif lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine dimanche dernier, l’attaquant né en 2000, parfois raillé en club, est devenu un véritable héros de la nation. A ce propos, dans les rues de Barcelone, un artiste du nom de Salvatore Benintende a décidé de lui rendre hommage. Ce dernier a réalisé une très belle fresque représentant le joueur en train de faire un bisou à la Coupe du Monde dans les rues de Barcelone.

« Je voulais rendre hommage à l’Espagne, à son beau jeu et à Ferran Torres » Cependant, Ferran Torres ou plutôt sa fresque, a été victime d’un acte de vandalisme. Quelques heures seulement après avoir été réalisée, cette dernière a été dégradée, mais pas de quoi décourager l’artiste. « Je la peindrais à nouveau. Je voulais rendre hommage à l’Espagne, à son beau jeu et à Ferran Torres, qui a prouvé que les derniers peuvent devenir les premiers », a confié ce dernier dans les colonnes de MARCA affirmant également que les voyous avaient donné de la visibilité à sa réalisation : « Ils m’ont rendu service ».