Ferran Torres arrive au PSG : La blague de Luis Enrique lorsque l’attaquant était en couple avec sa fille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait renforcer son secteur offensif avec l’arrivée de Ferran Torres. Tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne, le joueur de 26 ans pourrait retrouver Luis Enrique à Paris. Très proche du coach parisien qu’il l’avait lancé en sélection, le joueur du FC Barcelone avait également été en couple avec Sira Martinez, fille de son ancien sélectionneur, qui n’avait pas hésité à plaisanter à ce sujet.

La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le PSG a accéléré au niveau de son mercato estival. Les doubles champions d’Europe ont décidé cet été de se séparer de Gonçalo Ramos. L’avant-centre portugais a été vendu du côté de l’AC Milan contre 74M€. De ce fait, les dirigeants du club de la capitale cherchent activement un remplaçant au poste de numéro neuf. Au cours des dernières semaines, le PSG a activé la piste menant à Ferran Torres. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Barcelone, l’international Espagnol de 26 ans a tout du profil parfait pour Paris. Et pour cause, le joueur formé à Valence est très polyvalent et surtout, connaît parfaitement Luis Enrique.

Ferran Torres a été en couple avec Sira Martinez pendant deux ans En effet, les deux hommes ont une relation privilégiée. Tout d’abord, Luis Enrique est l’entraîneur qui a lancé Ferran Torres en sélection, et ce en août 2020. Surtout, le joueur né en 2000 a entretenu une relation avec Sira Martinez, fille aînée de l’entraîneur du PSG entre 2021 et 2023. Lors de la Coupe du Monde 2022, Ferran Torres qui disputait le mondial au Qatar avec l’Espagne sous les ordres de Luis Enrique, était donc le gendre du sélectionneur et futur entraîneur parisien. A cette période, l’Asturien aimait faire des diffusions en direct sur Twitch avant le début de la compétition. L’un de ses abonnés lui avait alors posé une question intéressante.

Luis Enrique avait plaisanté à ce sujet Lors de l’un de ses streams, Luis Enrique s’est vu demander quel joueur allait être son relais au sein du groupe de l’Espagne sur cette Coupe du Monde comme Sergio Busquets avait pu l’être aux yeux de son prédécesseur Vincente Del Bosque. Tout sourire, l’actuel entraîneur du PSG avait alors répondu sans hésiter : « Très facile, monsieur Ferran Torres, sinon ma fille me couperait la tête ». Une déclaration qui avait fait du bruit à l’époque étant donné qu’il s’agissait de la première déclaration publique de Luis Enrique sur la relation entretenue par sa fille et l’attaquant espagnol.