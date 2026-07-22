«Une décision très difficile à prendre» : Trois ans après, l'ex-femme d'Achraf Hakimi dit tout sur leur divorce

Axel Cornic

Si sportivement Achraf Hakimi n'a jamais été aussi fort, avec notamment deux Ligues des Champions remportées au Paris Saint-Germain, ça n'a pas vraiment suivi pour sa vie privée. Le latéral droit marocain a en effet divorcé de l'actrice Hiba Abouk, avec qui il partageait sa vie depuis 2018.

Déjà considéré comme l'un des meilleurs à son poste, Achraf Hakimi est devenu l'un des plus grands de la planète ces dernières années. Certains militaient notamment pour lui au Ballon d'Or 2025, finalement remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé. Mais hors des terrains, ce n'est pas vraiment la fête pour la star du PSG...

« Ma famille s'est désintégrée, j'ai divorcé et, pour couronner le tout, une controverse assez désagréable a éclaté » Depuis 2023, Achraf Hakimi traverse en effet une période délicate avec une affaire de viol qui continue de le poursuivre, mais surtout un divorce avec Hiba Abouk. Et dans un entretien tout récemment accordé à la chaine espagnole Telecinco, l'actrice de 39 ans est revenue sur cette séparation assez difficile. « En 2023, j'ai eu l'impression que les malheurs s'enchaînaient et j'en ai énormément souffert. Ma famille s'est désintégrée, j'ai divorcé et, pour couronner le tout, une controverse assez désagréable a éclaté » a expliqué dans l'émission Universo Calleja, celle qui a été connue surtout pour son rôle de Fatima dans la série El Principe.