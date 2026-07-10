Coupe du Monde 2026 - PSG : Achraf Hakimi prend cher après France/Maroc !

Ce jeudi, le Maroc a été éliminé par l’équipe de France à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde. Si globalement, la presse locale a salué le nouveau parcours des « Lions de l’Atlas », la performance du capitaine Achraf Hakimi elle, n’a pas manqué de faire réagir, alors que le latéral du PSG est passé à côté de son tournoi.
Ils n’auront rien pu faire de plus. Ce jeudi soir, le Maroc a été éliminé par l’équipe de France, largement supérieure. Malgré cela, les « Lions de l’Atlas » peuvent être fiers de leur parcours. Après une demi-finale historique il y a quatre ans, revoilà les Marocains en quarts de finale, après avoir réalisé de très bonnes prestations. Si la presse marocaine a salué le travail réalisé par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, elle n’a pas épargné la prestation d’Achraf Hakimi, qui n’aura clairement pas brillé dans cette édition 2026 de la Coupe du Monde.
« Le capitaine des Lions de l’Atlas est passé à côté de son match »
« Très attendu dans ce rendez-vous, le capitaine des Lions de l’Atlas est passé à côté de son match. Souvent très haut sur le terrain, il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos et a eu du mal à revenir à temps sur les offensives françaises. Offensivement, il n’a pas non plus réussi à faire la différence dans son couloir », écrit ainsi Sport 360 au sujet de la star du PSG.
« La France nous a posé beaucoup de problèmes sur les côtés »
« On voulait faire plus avec le ballon, mais la France nous a posé beaucoup de problèmes sur les côtés avec leurs joueurs, les faux pieds qui rentraient, les triangles, les appuis dans l’axe. Nous, dans nos transitions, on n’a été pas été assez performant, il fallait plus de courses pour étirer le bloc adverse. Ils étaient dans une zone de confort. On a manqué d’idées, de fraîcheur pour faire plus avec le ballon. Il faut l’accepter », a de son côté analysé le sélectionneur Mohamed Ouahbi après cette élimination.