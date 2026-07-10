Coupe du monde 2026 : La réponse glaciale de Kylian Mbappé sur son amitié avec Achraf Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, Kylian Mbappé a vécu une rencontre particulière puisqu'il affrontait son grand ami Achraf Hakimi en quart de finale de la Coupe du monde. Et alors que le capitaine des Bleus est une nouvelle fois sorti vainqueur de ce duel, il a ensuite lâché une réponse très froide au sujet du joueur du PSG.

Comme en 2022, l'équipe de France a croisé la route du Maroc durant cette Coupe du monde. Cette fois-ci, c'était en quart de finale , mais le résultat est le même, les Bleus se sont imposés 2 à 0. Une rencontre toujours particulière pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui sont très amis dans la vie, mais qui étaient rivaux jeudi soir. D'ailleurs, après le match, le capitaine des Bleus a confirmé qu'il n'y avait aucun sentiment dans ce match face au joueur du PSG.

Mbappé évoque son duel avec Hakimi « Non, je n’ai pas été triste pour lui. Ce sera plus dur quand je vais le voir au vestiaire parce qu’on redevient amis et humains, mais là il n’y a pas d’émotions. Je suis là pour gagner, lui aussi était là pour gagner. Mais quand je vais le revoir au vestiaire, c’est sûr que ça va me faire quelque chose parce que c’est un ami très proche à moi. Mais ici, il n’y a pas de sentiment », lance-t-il au micro de M6 avant de revenir plus globalement sur le match.