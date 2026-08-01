Zaïre-Emery imaginé au Bayern Munich après le PSG : Un journaliste étranger lâche une réponse cash sur un transfert !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons, Warren Zaïre-Emery s’est imposé comme l’un des joueurs importants du PSG, mais il ne jouit pas tout le temps d’un statut de titulaire indiscutable. Le Français doit faire face à la concurrence de Fabian Ruiz et dernièrement Willy Sagnol avait glissé son nom au Bayern Munich. Toutefois, le champion d’Allemagne ne devrait pas bouger cet été pour tenter de recruter le Parisien.

Et si Warren Zaïre-Emery allait voir ailleurs cet été ? Formé au PSG, le milieu de terrain est très attaché à son club de cœur, mais il doit parfois prendre place sur le banc à cause de la concurrence très féroce à Paris. Cela a donné des idées à Willy Sagnol, qui verrait bien le Français rejoindre le Bayern Munich. « Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. (…) S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il coûterait très cher », avait récemment déclaré l’ancien international français à Sport Bild.

Le Bayern Munich ne tentera pas sa chance pour Zaïre-Emery Une belle idée sur le papier, mais qui ne devrait pas aboutir. Selon le journaliste Christian Falk, spécialisé sur le Bayern Munich, le géant allemand ne devrait pas passer à l’action cet été pour Warren Zaïre-Emery. « C’est une bonne idée de la part de Willy Sagnol de penser que Warren Zaïre-Emery pourrait être une cible idéale pour le Bayern de Munich à l’avenir. Je connais très bien Willy, et il a l’œil pour repérer les bons joueurs. C’est un grand nom, qui s’intégrerait parfaitement au FC Bayern. Mais, pour être honnête, il n’y a aucune chance de recruter ce joueur pour le moment. Le Bayern de Munich n’a pas de place libre pour un milieu de terrain dans son effectif. Rappelons-nous que Noël Aséko, qui était prêté par le Bayern Munich à Hanovre, aurait dû, dans l’idéal de Vincent Kompany, faire partie de l’effectif à tester cet été. Mais au final, le club a dû le vendre à Francfort pour 12 millions d’euros. »

Warren Zaïre-Emery n’était pas titulaire lors de la finale de la Ligue des champions Avec 54 matchs disputés la saison dernière avec le PSG (4224 minutes), Warren Zaïre-Emery a été l’un des visages importants du club de la capitale. Le milieu de terrain a été beaucoup utilisé par Luis Enrique, mais malheureusement il n’avait pas été titularisé en finale de Ligue des champions contre Arsenal, car le coach parisien avait préféré s’appuyer sur Fabian Ruiz, mais il s’était par la suite excusé auprès du Français. « Premièrement, je voudrais souligner une chose. Aujourd’hui, je pense que j’ai été très injuste avec Warren en tant qu’entraîneur parce qu’il mérite de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision. Pour moi, ça a été très injuste. » Le titi avait toutefois participé à la fête en entrant à la 95ème minute.