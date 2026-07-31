F1 : Max Verstappen et Red Bull, la réaction «très dramatique» des fans qui agace le quadruple champion du monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années déjà, Max Verstappen se retrouve régulièrement au cœur de rumeurs concernant un potentiel départ de Red Bull. Alors que de nombreux alliés du Néerlandais ont quitté le navire au cours des dernières années et que ces rumeurs ont repris de plus belle, le quadruple champion du monde s’est plaint des réactions parfois excessives du public à ce sujet. Explications.

L’avenir de Max Verstappen est sur toutes les lèvres. Sous contrat jusqu’en 2028 chez Red Bull, le quadruple champion du monde voit régulièrement son nom être associé à plusieurs écuries dont Mercedes et McLaren. L’un des arguments qui revient le plus souvent concernant une possible envie de départ du Néerlandais se situe au niveau des nombreux départs ayant eu lieu au sein de l’écurie autrichienne au cours des dernières années. En effet, au fil du temps, Verstappen a perdu de précieux alliés comme Christian Horner, ancien directeur d’équipe remplacé par Laurent Mekies, ou encore son mentor Helmut Marko, parti à la fin de l’année 2025, et qui était assurément le grand soutien de Max Verstappen depuis ses débuts en Formule 1. En 2028, il est également prévu que Gianpiero Lambiase, ingénieur de course du champion néerlandais, rejoigne McLaren en tant que directeur des opérations.

« Quand des gens partent, ils font toujours comme si c’était quelque chose de très dramatique » Ayant vécu ces nombreux départs, Max Verstappen a récemment affirmé que la réaction excessive des fans à leurs sujets avait tendance à l’agacer. « L’équipe, pour moi, c’est comme une seconde famille. J’ai vécu tellement de choses incroyables avec l’équipe. Bien sûr, il y a naturellement beaucoup de choses extraordinaires, et il y a évidemment des moments qui sont probablement un peu plus difficiles. Bien sûr, au cours des dernières années, des gens sont partis, mais des gens arrivent aussi. Les gens aiment toujours se concentrer sur le négatif, quand des gens partent, ils font toujours comme si c’était quelque chose de très dramatique. Parfois on se dit ’j’aimerais que certaines personnes soient restées’, mais c’est la vie, et c’est aussi ce qu’on voit dans d’autres sports ; parfois les gens passent à autre chose, ils changent. Cela fait partie de la culture et de la façon dont le sport fonctionne, d’une certaine manière. Il est difficile de toujours garder un groupe très victorieux ensemble », a ainsi confié Verstappen auprès de Racing News 365.

« Cela fait simplement partie du sport, d’une certaine manière » Le quadruple champion du monde poursuit : « Ce sont toujours des personnes que les autres équipes essaient aussi de trouver, d’obtenir le talent, et c’est la même chose au football, quand vous voyez un grand joueur, mais qu’il y a un autre club qui veut ce joueur, ils feront tout leur possible pour l’obtenir, ou dans une structure de direction. Ce n’est donc pas inhabituel. J’ai l’impression que parfois les gens ont été un peu dramatiques, un peu trop dramatiques là-dessus, en disant que cela n’arrive qu’à nous. Des gens partent, ils vont et viennent tout le temps. Cela fait simplement partie du sport, d’une certaine manière », assure « Super Max ».