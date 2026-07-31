15M€ - Le PSG a réalisé une «excellente affaire» : À Paris, on se félicite du prochain transfert bientôt officialisé

Alexis Brunet

Après des semaines de négociations, le PSG a enfin trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Le club de la capitale va débourser 50M€ pour s’offrir l’international français, mais il aurait pu coûter bien plus cher. En effet, initialement, l’ASM souhaitait obtenir 65M€ pour son joueur, ce qui fait dire aux dirigeants parisiens qu’ils ont réalisé une excellente affaire.

C’est un long feuilleton, qui a pris fin ce jeudi. Alors que le PSG tente de le faire venir depuis des semaines, Maghnes Akliouche est enfin tout proche de signer avec le club de la capitale. De nombreuses sources ont révélé que l’AS Monaco avait accepté la cinquième offre parisienne qui s’élevait à 50M€ et il ne reste plus que quelques détails à régler pour que l’international français soit enfin considéré comme un joueur de Luis Enrique.

Le PSG aurait pu payer bien plus cher pour Akliouche Le PSG a sans doute payé le juste prix pour Maghnes Akliouche, qui est estimé à 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt, mais ce n’est pas vraiment le prix qu’espérait l’AS Monaco. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, l’ASM demandait initialement 65M€ plus des bonus pour son milieu offensif, ce qui fait une différence de 15M€ tout de même. Le club de la capitale a donc bien négocié et il estime donc avoir réalisé « une excellente affaire ».

Lucas Digne arrive également Cet été, Maghnes Akliouche ne devrait pas être le seul international français à rejoindre le PSG. En effet, depuis plusieurs jours, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de Lucas Digne. Rien n’est pour le moment officialisé, mais le défenseur s’est engagé avec Paris pour les trois prochaines saisons et il va donc permettre à Nuno Mendes de souffler un peu. Son retour chez le champion de France aurait coûté un peu moins de 10M€ à Luis Campos.