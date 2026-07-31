Maghnes Akliouche va signer au PSG : Son transfert est en préparation… depuis deux ans !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et l’AS Monaco sont parvenus à un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 24 ans devrait rejoindre le club parisien en échange d’un montant de 50M€. Une première recrue offensive pour Luis Enrique et Luis Campos, qui en réalité, souhaitaient recruter le Français depuis déjà plus de deux ans ! Explications.

Le PSG tient sans doute sa recrue offensive la plus importante de l’été. Comme confirmé par RMC ce vendredi, le club de la capitale a enfin trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Après plusieurs tentatives jugées insuffisantes par le club monégasque cet été, une offre à hauteur de 50M€ formulée par le PSG a été acceptée par l’ASM, qui jugeait important le fait de ne pas baisser ses exigences financières concernant le milieu offensif de 24 ans. Malgré un intérêt prononcé de Liverpool également, Maghnes Akliouche a quant à lui décidé que Paris était sa réelle priorité.

Akliouche suivi de longue date par le PSG Avec Maghnes Akliouche, Luis Enrique et Luis Campos vont accueillir un joueur motivé à l’idée de défendre les couleurs du double champion d’Europe, mais également un joueur bien connu des deux hommes. En effet, cela fait désormais plus de deux ans que Luis Enrique et surtout Luis Campos souhaitent recruter celui qui est désormais international Français. En effet, comme l’avait révélé l’Equipe à l’époque, le PSG s’était déjà penché sur une possible signature d’Akliouche dès le mois de mai 2024 !

Naples, Manchester City ou encore Liverpool se sont intéressés à lui Auteur d’une très bonne saison 2023-2024, Maghnes Akliouche avait fait partie des révélations de la saison de Ligue 1. Le PSG avait alors entamé des démarches afin de potentiellement recruter l’ailier droit gaucher. Plusieurs clubs avaient également essayé de le recruter par le passé, comme Naples, ou encore plus récemment des cadors de Premier League comme Manchester City et Liverpool. Finalement, le joueur né en 2002 n’aura eu que le PSG dans sa tête alors que l’été dernier, les 70M€ réclamés par l’ASM pour le lâcher avaient refroidi les ardeurs parisiennes dans son potentiel recrutement.