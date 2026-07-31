Le Real Madrid est dans une impasse avec Yan Diomandé : L’incroyable scénario après son transfert raté au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yan Diomandé était tout proche de signer au PSG et avait même donné son feu vert après avoir trouvé un accord contractuel avec le double champion d’Europe en titre. Mais finalement, le fait que le Real Madrid se soit immiscé dans la course a rebattu les cartes, engendrant une bataille aux enchères et un retour de l’international ivoirien sur sa parole. Le Paris Saint-Germain a dit stop, mais son transfert au Real Madrid n’est pas encore bouclé d’après la presse allemande, laissant un improbable scénario d’actualité.

« Le PSG est complètement hors course. Je peux vous garantir que Yan Diomandé sera un joueur du Real Madrid. Le deal est en place, et cela devrait avoir des conséquences. Le Real Madrid a beaucoup investi sur le mercato : Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cururella, Ibrahima Konaté et maintenant Yan Diomandé. Et au Real Madrid, il y aura du mouvement, probablement quatre ou cinq mouvements dans les prochaines semaines dans le sens des départs ». En début de semaine, Fabrizio Romano affirmait que Yan Diomandé ne signerait pas en faveur du Paris Saint-Germain qui travaillait sur son recrutement depuis plusieurs semaines, mais avait fait le choix de dire oui au Real Madrid. Un transfert qui devait entraîner quelques mouvements au sein de la Casa Blanca. Mais finalement, les jours passent et rien n’avance entre les dirigeants merengue et leurs homologues du RB Leipzig concernant l’indemnité du transfert.

Ça bloque toujours entre le Real Madrid et Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé Le comité directeur de Leipzig a déjà refusé une offre du Real Madrid allant jusqu’à 120M€ bonus compris. Les décideurs du club allemand attendent plus de garanties fixes sur le montant de l’opération. Ce que le club aux 15 Ligues des champions peine à offrir au pensionnaire de Bundesliga jusqu’ici. Au point où il se pourrait que l’ailier de 19 ans, quelques semaines après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, puisse rejoindre le groupe de Martin Demichelis en Autriche. C’est l’ultimatum que lancerait Leipzig aux parties concernées selon le journaliste Philipp Heinze sur son compte X.

En cas d’absence d’accord d’ici samedi, Yan Diomandé rejoindra Leipzig en Autriche pour le stage de pré-saison « Si aucune avancée décisive n'est enregistrée d'ici aujourd'hui ou dans le courant de la journée de demain dans les négociations de transfert entre le RB Leipzig et le Real Madrid, Yan Diomande devrait rejoindre demain soir le groupe de Leipzig pour le stage de pré-saison à Saalfelden. Un scénario que l'on souhaite éviter ». Ce qui serait en effet un scénario plutôt catastrophique au vu de la tournure prise par les évènements ces dernières semaines. Initialement formellement opposée à la vente de Yan Diomandé, la direction de Leizpig a fini par ouvrir la porte à un départ contre un chèque très important, laissant entendre que le joueur et son entourage aient fait pression en interne pour qu’un bon de sortie leur soit accordé. Et si jamais le Real Madrid ne parvenait pas à boucler cette opération ce vendredi ou samedi, elle prendrait un sacré coup via cette participation au stage de pré-saison d’une équipe que Diomandé souhaite quitter.