«C'est quelque chose de méconnu» : Voilà pourquoi Zinedine Zidane est prêt à contourner les règles pour recruter Fabien Barthez dans son staff en équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France mardi dernier, Zinedine Zidane a eu le temps de peaufiner son staff au sein duquel Fabien Barthez est pressenti. Et pourtant, le gardien de but champion du monde en 1998 ne possède pas les diplômes nécessaires. Mais si Zizou compte absolument sur lui, c'est parce le Divin Chauve possède de grandes compétences pour devenir consultant pour les gardiens de but.

C'était un secret de Polichinelle qui durait depuis plusieurs années, mais qui a pris fin mardi. En effet, en présence de Philippe Diallo, président de la FFF, Zinedine Zidane a été officiellement intronisé en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il prend ainsi la succession de Didier Deschamps qui sera resté 14 ans sur le banc des Bleus. Et bien évidemment, Zizou ne débarque pas seul puisqu'il vient avec un staff pléthorique. Et il espère notamment convaincre Fabien Barthez.

Zidane obligé de contourner les règles pour avoir Barthez dans son staff ? Cependant, il va falloir contourner les règles pour boucler l'arrivée de Fabien Barthez, attendu comme consultant pour les gardiens de but dans le staff des Bleus. Et pour cause, le portier de l'équipe de France championne du monde en 1998 et d'Europe en 2000, ne possède pas le certificat d'entraîneur de gardien de but (CEGB), alors que la FFF souhaite un staff diplômé. Selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane s'est ainsi renseigné pour que son ancien coéquipier puisse obtenir une dérogation et passer cet examen dans un avenir proche. Preuve que Zizou veut absolument pouvoir compter sur Barthez dans son staff.

«Et ça, peu de gens le savent» Une volonté qui n'étonne pas du tout Élie Baup, proche de Fabien Barthez. « Fabien, c’est quelqu’un qui est méconnu au sujet de sa passion du jeu et son envie de transmettre. Je l’ai souvent au téléphone et il me parle toujours des gardiens, du jeu des gardiens, de l’évolution du poste et son envie d’intervenir, de parler, de vraiment faire passer des messages concernant le poste… Et ça, peu de gens le savent, mais il a toujours eu cet investissement par rapport au jeu. Au fond de lui, il a cette envie de transmettre, il a des idées à faire passer », confie l’ancien coach de Bordeaux et l’OM à La Dépêche du Midi. « Fabien a envie de s’impliquer dans un projet. Le voir occuper ce poste en sélection ne me surprendrait pas », affirmait également un proche du Divin Chauve auprès du Parisien il y a quelques jours. Et Fabien Barthez pourrait donc transmettre cette passion à Mike Maignan et aux autres gardiens de but de l'équipe de France qui travaillaient depuis des années avec Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens sous Didier Deschamps.