Zidane veut corriger un problème qui l’a marqué à la Coupe du monde : L’IA lui conseille deux solutions pour sa première liste avec l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de quelques jours depuis sa conférence de presse de présentation comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane fait déjà parler de lui dans la presse. Ou plutôt, son futur management et son éventuelle tactique employée pour ses premiers matchs sur le banc des Bleus. D’ailleurs, un changement drastique vis-à-vis de son prédécesseur Didier Deschamps pourrait être opéré au sein de son milieu de terrain. L’IA lui a fait plusieurs propositions dans ce sens.

« Il m’a dit : "président, je sais comment gagner". J’ai senti quelqu’un qui avait l’envie et la confiance pour mener nos Bleus ». Pendant la conférence de presse au siège de la Fédération française de football au Boulevard de Grenelle mardi dans le cadre de la présentation de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France (contrat jusqu’en 2030), Philippe Diallo révélait la garantie donnée par le Ballon d’or 98. Alors que les Bleus courent derrière leur premier titre majeur depuis la Coupe du monde 2018, Zidane saurait donc comment permettre aux joueurs tricolores de remettre leurs mains sur un trophée.

Zidane veut changer l’identité du milieu de terrain Que va-t-il changer en équipe de France ? Selon les informations récoltées auprès des membres du futur staff technique de Zinedine Zidane, The Touchline T a révélé sur son compte X jeudi que le sélectionneur des Bleus aurait pour projet d’instaurer un milieu de terrain dominant en équipe nationale. Ce qui a manqué au groupe de Didier Deschamps pendant la Coupe du monde 2026 à ses yeux. En ce sens, Zidane cultiverait le désir de développer des jeunes joueurs dans les prochains mois afin de parvenir à mettre en place plus de créativité et de faire de la possession de balle la marque de fabrique de l’équipe de France qui ressemblait plus à une équipe de transition sur la fin de l’ère Didier Deschamps.

Les 7 milieux de terrain proposés à Zidane pour sa révolution Quelles sont les possibilités à explorer pour Zinedine Zidane afin de remplir son objectif ? C’est la question que nous avons posé à Grok, intelligence artificielle de X. Selon elle, il faudrait avant toute chose repasser à un dispositif en 4-3-3 alors que Didier Deschamps prônait un 4-2-3-1 avec Michael Olise en position de numéro 10. Pour ce qui est de la composition de l’entrejeu tricolore, Grok propose Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga en cas de convocation en équipe de France lui qui est resté sur le carreau à la Coupe du monde, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Manu Koné et éventuellement Adrien Rabiot ou Khéphren Thuram. Ce sont les profils les plus adaptés du vivier français au milieu de terrain pour une animation basée sur le contrôle du jeu, la possession et le tempo selon Grok.

Tchouaméni en pivot défensif avec deux autres joueurs box to box ? On connaît donc les joueurs sur lesquels Zinedine Zidane est susceptible de s’appuyer. Mais pour ce qui est de la complémentarité et des rôles de chacun, Grok a une idée. Concernant la position de sentinelle, à savoir la pointe basse du milieu à trois devant la défense, Zinedine Zidane doit s’appuyer sur Aurélien Tchouaméni : « Le pivot défensif de référence. Puissant, excellent dans les duels, capable de récupérer haut et de relancer proprement. Il apporte la base sécurisante indispensable pour les phases de possession longues. C’est le joueur le plus « world-class » du secteur médian actuellement ». Le bagage technique et la polyvalence d’Eduardo Camavinga lui permet d’avoir sa place : « polyvalent, technique, capable de jouer en 6, 8 ou même plus haut. Son aisance technique, sa progression et sa capacité à garder le ballon sous pression en font un atout majeur pour dicter le tempo et sortir de la pression ». Le titi parisien Warren Zaïre-Emery qui a fêté son 20ème anniversaire en mars dernier aura aussi son mot à dire au vu des critères de Zinedine Zidane. « Très mature techniquement pour son âge, excellent dans la conservation, les passes progressives et le contrôle du rythme. Il incarne parfaitement le profil ‘metteur en rythme’ que Zidane apprécie ». Rayan Cherki, maître à jouer de Manchester City, est « le profil le plus créatif et capable de casser les lignes. Vision, technique pure et capacité à ralentir ou accélérer le jeu. Idéal pour les phases de possession où l’on cherche à créer des déséquilibres ». Bien présent dans les plans de Didier Deschamps lors des derniers mois de son mandat de sélectionneur, Manu Koné est « physique, technique et capable de tenir le ballon tout en apportant de l’intensité. Il s’est imposé comme une option solide et polyvalente dans le milieu français récent ». Enfin, Zinedine Zidane pourrait également s’appuyer sur Adrien Rabiot et Khéphren Thuram : « Rabiot apporte expérience, verticalité et capacité à garder le ballon. Thuram offre du volume, de la technique et une bonne relance. L’un ou l’autre peut compléter le trio selon le match ».