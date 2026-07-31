Vente de la Coupe du monde : L’équipe de France absente du Mondial 2030 ? En pleine crise, la FIFA reçoit un ultimatum !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président de la FIFA, Gianni Infantino a présenté le « FIFA Forward Enterprise ». Une proposition qui permettrait à l’instance du football mondial d’ouvrir son capital à des investisseurs privés afin de développer financièrement le modèle et de faire circuler l’argent. De quoi engendrer une vague de mécontentement chez les Fédérations et au sein même de la FIFA avec la démission du conseiller principal du patron. L’UEFA a déjà communiqué en adoptant une position drastique.

« FIFA Forward Enterprise est en réalité une proposition, une offre. Elle s’inscrit dans un processus démocratique, un processus de consultation. Et surtout, c’est une opportunité, pas une obligation ». Cette semaine, Gianni Infantino a choqué le monde du football. Le président de la FIFA, en poste depuis février 2016, a une nouvelle idée de développement après la Coupe du monde des clubs et le Mondial à 48 sélections : une vente des parts de la Coupe du monde pour permettre de « commercialiser et d’organiser toutes les compétitions détenues par la FIFA ainsi que le sponsoring, la diffusion, les licences et de nouveaux projets, au profit de 211 associations membres de la FIFA libérant ainsi une valeur commerciale jusqu’alors inexploitée. Renforcer l’aspect commercial du football est la suite logique de cette évolution ». Un projet financier auquel peu de personnes adhèrent.

Le bras droit de Gianni Infantino démissionne en signe de contestation A commencer par Carlos Cordeiro. Ce vendredi, le conseiller principal de Gianni Infantino a annoncé sa démission « avec effet immédiat » dans l’optique de dénoncer le projet de la FIFA pour la création d’une filiale commerciale afin de donner accès au capital à des investisseurs privés. Mais ce n’est pas tout. L’UEFA, présidée par Aleksander Čeferin, s’est également opposée à cette proposition d’Infantino par l’intermédiaire d’un communiqué publié jeudi. « L’UEFA et ses 55 fédérations membres parlent d’une seule voix. Nous rejetons à l’unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA visant à céder des parts de propriété de la Coupe du monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés ».

L’UEFA a donné sa réponse à la FIFA : «La Coupe du monde n’est pas à vendre» « La Coupe du monde ne peut être considérée comme un produit d’investissement. Elle constitue l’un des plus grands héritages sportifs du football. Elle a été bâtie au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters de tous les continents. Aucune partie de celle-ci ne doit jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n’est pas à vendre ». Dans le communiqué de l’instance phare du football européen, on peut également lire ses plaintes au sujet du modèle économique proposé par la FIFA qui va à l’encontre de ses valeurs. « Ce modèle n’a pas sa place dans le football mondial. L’avenir du football ne peut être dicté par les attentes de ceux dont la priorité est de maximiser le rendement financier. Les intérêts des fédérations nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et des supporters ne peuvent pas non plus être subordonnés aux rendements des investisseurs. Le football ne peut hypothéquer son avenir au profit d’un gain financier ».