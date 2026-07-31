Mercato Analyse - Real : Pression sur la prolongation de Vinicius Jr, des conséquences sur le dossier Diomandé ?

Alexandre Higounet

En début de semaine, les médias espagnols ont annoncé que le Real Madrid allait relancer la négociation pour la prolongation de contrat de Vinicius Jr, alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat. Le10sport.com avait analysé que la relance de la discussion pour le contrat du Brésilien ne pouvait être déconnecté de la finalisation du dossier Yan Diomandé, les deux joueurs étant représentés par la même agence. Faut-il désormais faire le même raisonnement à l'inverse, alors que les médias espagnols annoncent aujourd'hui qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour Vinicius ? Analyse.

En début de semaine, plusieurs médias, dont Sky Sports, avaient révélé que le Real Madrid et le clan Vinicius Jr avaient programmé de relancer la discussion pour la prolongation de contrat de l'attaquant brésilien, qui n'a plus qu'un an pour l'instant avec le club merengue et que l'on dit convoité par Arsenal. Compte tenu du fait que Yan Diomandé, que le Real était en train d'arracher au Paris Saint-Germain en dernière minute, dispose des mêmes conseillers que Vinicius, la société Roc Nation Sports, il était permis d'émettre l'hypothèse que les deux événements n'étaient pas forcément sans lien, la finalisation en cours du deal Diomandé créant de facto un contexte favorable permettant une relance des discussions pour l'attaquant brésilien, un sujet très sensible depuis plusieurs mois.

« Le club a déjà informé les représentants du joueur que la dernière offre est définitive » Cette relance de la discussion pour Vinicius Jr a visiblement eu lieu comme prévu. Mais son issue n'est pas actée. En effet, les informations des médias espagnols ces dernières heures annoncent une mise de pression du Real Madrid envers son attaquant brésilien. Marca a ainsi annoncé aujourd'hui dans ses colonnes : « Après des mois de négociations au point mort et une impasse où aucune des deux parties ne cède, le Real Madrid a décidé de passer à l'action. À Valdebebas, on estime qu'il est temps de mettre fin à l'incertitude concernant l'avenir de Vinicius. Le club a déjà informé les représentants du joueur que la dernière offre est définitive. Il n'y aura ni augmentation ni nouvelle négociation. La position est claire : si Vinicius accepte, il prolongera son contrat. Dans le cas contraire, le Real Madrid envisagera un transfert cet été afin d'éviter que le Brésilien n'entame sa dernière année de contrat et ne parte libre par la suite. Le club continue de considérer Vinicius comme un joueur clé et sa priorité demeure la prolongation de son contrat ».

Aucune conséquence dans le dossier Diomandé Cette mise de pression quant à la prolongation de Vinicius Jr pourrait-elle impacter dans le sens inverse le deal Yan Diomandé ? La réponse est non. Si effectivement, le fait que le sujet Vinicius soit dans l'air ait pu encourager la finalisation rapide du deal Diomandé, ce qui permettait de fluidifier la relation entre Madrid et Roc Nation avant l'évocation de la prolongation du brésilien, l'intrication entre les deux dossiers ne peut aller plus loin. D'ailleurs, la discussion entre les deux parties au sujet de la prolongation a - a priori - bien eu lieu, le reste appartient désormais au joueur.