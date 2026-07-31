Mercato : C’est la crise à l’OM, mais Grégory Lorenzi a trouvé la première recrue de l’été pour Marseille !

Alexis Brunet

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM ne s’est pas montré très actif, du moins pour ce qui est des achats. Le club phocéen fait face à de gros problèmes financiers qui l’empêchent de débourser beaucoup d’argent et il faut donc se montrer ingénieux. Le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi aurait trouvé la perle rare.

Le 31 juillet de l’année dernière, Pablo Longoria avait déjà réalisé de nombreux transferts pour l’OM lors du mercato estival, mais depuis de l’eau a coulé sous les ponts. L’Espagnol a quitté Marseille, qui doit maintenant faire face à des gros problèmes financiers qui l’empêchent de signer des gros chèques comme c'était le cas auparavant. Grégory Lorenzi s’est pour le moment attelé à vendre certains joueurs pour faire rentrer des sous à l’image de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, mais il va également falloir boucler des arrivées.

Grégory Lorenzi a trouvé un joueur pour l’OM Avec les problèmes financiers qu’il rencontre, l’OM doit donc se montrer malin sur le marché des transferts avec des transferts peu coûteux, ou bien des prêts. Selon les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi aurait également trouvé un accord avec un joueur libre, dont l’identité n’a pas filtré, mais qui pourrait donc être la première recrue de l’été marseillais. Le quotidien sportif précise que le directeur sportif olympien s’active de toutes parts, mais que ses efforts pourraient prendre du temps pour se concrétiser.

Meunier était prêt à débarquer à l’OM Avant ce joueur mystère, Grégory Lorenzi avait trouvé un accord avec un autre joueur libre en la personne de Thomas Meunier. L’Équipe précise que malgré son passé au PSG, le défenseur était prêt à suivre Bruno Genesio à Marseille, mais il ne pouvait pas attendre que la situation olympienne s’améliore et il s’est donc finalement engagé en Angleterre, du côté de Sunderland.