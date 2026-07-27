Coupe du monde 2026 : La nouvelle sortie lunaire du président de la FIFA en réponse aux critiques !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe du monde 2026 a fermé ses portes avec la victoire de l'Espagne il y a huit jours désormais et cette édition a été marquée par de nombreuses polémiques autour de son organisation. La FIFA et son président Gianni Infantino ont été pointés du doigt mais ce dernier s'est félicité sur Instagram dans une longue publication de la réussite de cet événement, réunissant toutes les générations. Il a également eu envers ceux qui ont critiqué l'organisation de la Coupe du monde ou les polémiques liées à celle-ci.

Plus d'une semaine après la fin de la Coupe du monde, Gianni Infantino a à nouveau pris la parole pour dresser le bilan et répondre aux critiques autour de l'édition 2026. La compétition a été marquée par plusieurs scandales comme le sort réservé à l'équipe d'Iran aux Etats-Unis ou encore des polémiques un peu plus liées au sportif comme le carton rouge annulé de Folarin Bolagun. Ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux, de nombreuses critiques ont fusé à ce sujet. Le président de la FIFA avait envie de revenir dessus.

Gianni Infantino se félicite du travail de la FIFA Très en vue logiquement lors de cette Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a dû essuyer de nombreuses critiques tout au long de la compétition en particulier à cause des décisions arbitrales ou en rapport avec un supposé favoritisme avec l'Argentine. Sur Instagram dimanche soir, il a publié un long message pour faire un peu le bilan. « Votre mécontentement face à certaines décisions prises par les autorités compétentes est compréhensible, mais veuillez vous référer aux archives publiques : de telles décisions sont courantes dans certaines des ligues les plus importantes (…) Vous avez mentionné les quelques personnes qui se sont vu refuser un visa et vous avez passé sous silence les millions de personnes qui en ont bénéficié, originaires du monde entier » écrit-il, en ajoutant que la FIFA a œuvré pour que l'Iran ait le meilleur accueil possible...

Gianni Infantino répond aux critiques Si les Iraniens, passés tout proches d'une qualification pour les 16èmes de finale, ont été eux-mêmes dégoûtés par le traitement réservé, ils ont eu également des problèmes de visa et ce ne sont pas les seuls. En réponse à cette situation, Gianni Infantino invite presque à passer sous silence cette polémique. « Votre mécontentement face à certaines décisions prises par les autorités compétentes est compréhensible, mais veuillez vous référer aux archives publiques : de telles décisions sont courantes dans certaines des ligues les plus importantes (…) Vous avez mentionné les quelques personnes qui se sont vu refuser un visa et vous avez passé sous silence les millions de personnes qui en ont bénéficié, originaires du monde entier » poursuit-il.