Scandales à la Coupe du monde 2026 : L'ancien président de la FIFA se lâche et détruit Gianni Infantino

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 s'est terminée, avec la victoire de l'Espagne en finale contre l'Argentine (1-0). Mais les polémiques et les scandales n'ont pas manqué, avec notamment l'affaire Balogun et les interférences de Donald Trump, qui ont clairement terni l'image de la FIFA et son président Gianni Infantino.

On n'a que très peu parlé de football au cours de cette Coupe du monde 2026. Cela a commencé avant même le premier match, avec l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan qui n'a pas pu entrer aux Etats-Unis. Et depuis ça ne s'est jamais arrêté, avec notamment la désormais célèbre affaire Balogun.

Gianni Infantino et le désastre de la Coupe du monde L'espèce d'allégeance de Gianni Infantino et de la FIFA à Donald Trump a été l'un des gros points noirs de cette Coupe du monde 2026. Et cela a vraisemblablement fait beaucoup de mal à l'image de la Fédération internationale, mais surtout de son président. Le dirigeant sportif helvético-italo-libanais a été très critiqué et continue à l'être, avec une popularité en forte baisse. Certains pensent même qu'il pourrait être lâché par pas mal de monde, en vue des élections de mars 2027. Cela serait notamment le cas de l'UEFA et de son président Aleksander Čeferin, qui chercherait un candidat pour l'affronter.