«Je lui aurais mis un coup de tête» : Un joueur de l’Argentine fait craquer Zlatan Ibrahimovic après la finale de la Coupe du monde 2026 !

Axel Cornic

La finale de la Coupe du monde 2026 fait énormément parler en ce moment, surtout en ce qui concerne le comportement de certains joueurs argentins. Mais Zlatan Ibrahimovic, ancien attaquant du Paris Saint-Germain devenu consultant pour la télévision américaine, assure qu'avec lui sur le terrain ça ne se serait pas passé comme ça.

Battus par l'Espagne en finale de la Coupe du monde (1-0), l'Argentine n'a pas vraiment fait preuve d'un grand fair-play. Certains ont même totalement craqué, comme Leandro Paredes. Déjà auteur de plusieurs gestes violents au cours de la rencontre, ce qui lui a valu un carton jaune, l'ancien milieu du PSG s'est lâché au coup de sifflet final et a notamment mis au sol l'Espagnol Gavi, lui assenant ce qui ressemble à un coup au visage.

Leandro Paredes dans le viseur de la FIFA Cette histoire a énormément fait parler depuis dimanche et la finale de la Coupe du monde 2026. On a notamment appris que la commission de discipline de la FIFA devrait étudier les images et donc sanctionner Leandro Paredes. En attendant, les Espagnols préfèrent en rigoler. Lors de la parade du titre, Fabian Ruiz a en effet brandi une pancarte prise dans le public réclamant un combat entre le milieu argentin et Gavi, ce qui n'a pas manqué de faire rire ses coéquipiers.