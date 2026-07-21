Coupe du monde 2026 - Argentine : Critiqué de toute part, Leandro Paredes sort du silence après la finale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

S'il y a bien un joueur qui a subi des critiques importantes pour son comportement durant la Coupe du monde, c'est Leandro Paredes. L'ancien milieu de terrain du PSG, entré en jeu lors de la finale, a subi les foudres des observateurs pour ses excès de violence. Après la défaite contre l'Espagne, l'international argentin est sorti du silence.

Champions du monde en titre, les Argentins sont passés proches de conserver le trophée en décrochant une quatrième étoile. Mais c'est finalement l'Espagne qui s'est imposé en finale de la Coupe du monde 2026 au terme d'un match très accroché qui a du attendre les prolongations pour connaître son dénouement grâce à un but de Ferran Torres. Une victoire qui a soulagé de nombreux observateurs compte tenu des critiques subies par l'Argentine durant la compétition. Le comportement parfois violent des joueurs de Lionel Scaloni a choqué, et Leandro Paredes fut l'un des joueurs les plus critiqués. Mais l'ancien milieu de terrain du PSG ne semble pas affecté par ces reproches, et préfère envoyer un message d'amour à l'Argentine.

Paredes sort du silence ! « Merci l’Argentine. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours. C’est avec beaucoup de peine au cœur que j’écris aujourd’hui, car nous n’avons pas pu offrir à notre pays cette joie qu’il mérite tant, mais c’est aussi avec une immense fierté d’avoir tout donné et d’avoir une nouvelle fois hissé notre drapeau au plus haut ! Merci à chacun de ceux qui ont fait partie de cette équipe nationale, à ce groupe de joueurs qui se sont donnés à fond pour défendre ce maillot jusqu’à la dernière seconde de chaque match ! Ce fut une fierté de faire partie de la meilleure équipe nationale argentine de l’histoire », écrit-il sur Instagram. Une réaction qui fait suite à celle de Lionel Messi, lui aussi abattu après la défaite.