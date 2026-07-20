«La douleur est si grande» : Lionel Messi sort du silence après la finale de la Coupe du monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, Lionel Messi et l’Argentine ont été vaincus par l’Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026 (1-0). A 39 ans, l’octuple Ballon d’Or n’aura finalement pas réussi à mener les siens vers les sommets malgré une nouvelle compétition extraordinaire de sa part. Ce lundi, le numéro 10 est sorti du silence après cette épreuve douloureuse.

A 39 ans, Lionel Messi disputait ce dimanche soir sa troisième finale de Coupe du Monde. Quatre ans après le succès au Qatar, le légendaire milieu offensif a de nouveau été battu en finale d’un mondial. L’Argentine, qui n’a pas proposé grand-chose, a été logiquement battue par une équipe d’Espagne impressionnante. Sur son compte Instagram, l’octuple Ballon d’Or a publié un message difficile après cette défaite.

« La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure » « La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure. Mais je garderai aussi tout ce qu’il y a de bon. Avec les matchs que nous avons renversés en laissant tout sur le terrain et cela restera à jamais dans les mémoires, avec le soutien d’un pays entier qui, grâce au travail et à l’effort de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs au monde », a ainsi écrit Lionel Messi sur ses réseaux sociaux ce lundi avant de poursuivre.