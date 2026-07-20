«La douleur est si grande» : Lionel Messi sort du silence après la finale de la Coupe du monde 2026 !

Ce dimanche soir, Lionel Messi et l’Argentine ont été vaincus par l’Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026 (1-0). A 39 ans, l’octuple Ballon d’Or n’aura finalement pas réussi à mener les siens vers les sommets malgré une nouvelle compétition extraordinaire de sa part. Ce lundi, le numéro 10 est sorti du silence après cette épreuve douloureuse.
A 39 ans, Lionel Messi disputait ce dimanche soir sa troisième finale de Coupe du Monde. Quatre ans après le succès au Qatar, le légendaire milieu offensif a de nouveau été battu en finale d’un mondial. L’Argentine, qui n’a pas proposé grand-chose, a été logiquement battue par une équipe d’Espagne impressionnante. Sur son compte Instagram, l’octuple Ballon d’Or a publié un message difficile après cette défaite.
« La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure »
« La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure. Mais je garderai aussi tout ce qu’il y a de bon. Avec les matchs que nous avons renversés en laissant tout sur le terrain et cela restera à jamais dans les mémoires, avec le soutien d’un pays entier qui, grâce au travail et à l’effort de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs au monde », a ainsi écrit Lionel Messi sur ses réseaux sociaux ce lundi avant de poursuivre.
« Je veux également féliciter l’Espagne pour le titre »
« Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives. Un grand merci du fond du cœur pour chaque salut et chaque message. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que pays et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être argentins. Je veux également féliciter l’Espagne pour le titre », conclut la légende de 39 ans qui disputait certainement sa dernière Coupe du Monde avec « l’Albiceleste ».