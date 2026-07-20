Coupe du Monde 2026 : «Des voyous violents et méprisables», les joueurs de l’Argentine prennent cher après la finale contre l’Espagne !

La finale de la Coupe du monde 2026 a été à sens unique. L’Espagne a largement dominée l’Argentine. Au point de faire mentalement craquer les joueurs de Lionel Scaloni. Plusieurs grosses interventions illicites ont été perçues sur la pelouse pendant le match puis au coup de sifflet final avec un début de bagarre générale initiée par Leandro Paredes et Nahuel Molina. Un spectacle qui a dégoûté Piers Morgan.
La Coupe du monde 2026 a livré son verdict dimanche. Au cours d’un match fermé qui s’est décidé en prolongations, la confrontation entre l’Espagne et l’Argentine a tourné en faveur de La Roja. Seize ans après le premier sacre Mondial de son histoire en Afrique du sud, la sélection espagnole a pu broder une deuxième étoile au-dessus de son écusson grâce à un but de Ferran Torres, le seul de sa Coupe du monde. L’Argentine s’est contenté de défendre et de mettre des coups aux Espagnols jusqu’à la 117ème minute en en enregistrant son premier des deux uniques tirs de la partie.
Des joueurs argentins ont agressé des joueurs espagnols à la fin du match
A la toute fin du temps réglementaire, Enzo Fernandez a hérité d’un carton rouge en raison d’un deuxième jaune. Mais au vu des multiples grosses fautes commises par les joueurs argentins, le milieu de terrain de Chelsea aurait pu être rejoint par Leandro Paredes par exemple, ou encore Alexis Mac Allister. Au coup de sifflet final, Paredes s’en est pris à Gavi en le mettant au sol. Nahuel Molina a agrippé le joueur du FC Barcelone par le cou en frappant Rodri au torse. Des images qui ont écoeuré plus d’un téléspectateur, à l’image de Piers Morgan.
«Ce ne sont qu’une bande de voyous violents et méprisables, une honte pour le football»
Sur son compte X, le journaliste anglais n’a pas pu dissimulé sa joie d’avoir vu l’Argentine être battue par l’Espagne au vu des individualités néfastes pour l’image du football qui peuplent le vestiaire argentin à ses yeux. « Comportement répugnant de la part des Argentins en fin de match, surtout de la part de Paredes. Ce ne sont qu’une bande de voyous violents et méprisables, une honte pour le football. Je n’ai jamais été aussi heureux de voir une équipe perdre ».