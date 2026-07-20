La Coupe du monde est terminée, le PSG va annoncer une nouvelle recrue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, la Coupe du monde 2026 n’a pas eu le dénouement escompté pour l’équipe de France qui a dû se contenter d’une quatrième place après sa défaite face à l’Angleterre en petite finale (4-6). Lucas Digne (33 ans) a donc participé à son deuxième Mondial et va dans les prochaines heures officiellement devenir un joueur du PSG. Il faudra que sa visite médicale s’avère concluante.

Entre l’entrée en lice de l’équipe de France contre le Sénégal le 16 juin dernier (3-1) et la petite finale perdue contre l’Angleterre le 18 juillet (4-6), Lucas Digne a cohabité avec plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain en équipe de France. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery ou encore Lucas Hernandez ont vu les rumeurs de transfert de Digne en provenance d’Aston Villa se concrétiser.

Lucas Digne se trouve à Paris Si bien que les joueurs de l’équipe de France auraient chambré Lucas Digne à l’annonce de cette information la veille de France-Espagne la semaine dernière (0-2) selon les sources du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins. Par le biais du paiement de sa clause libératoire inférieure à 10M€, le PSG a bouclé la venue de Digne en lui offrant un contrat de trois ans. Il quitte Londres, son lieu de résidence bien que son club Aston Villa est localisé à Birmingham, pour la capitale afin de concurrencer Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Ce lundi, le journaliste Marc Mechenoua affirmait que tout était en place entre le PSG et Aston Villa pour le transfert de Lucas Digne avec une visite médicale programmée ce lundi à Paris.