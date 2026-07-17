PSG : Al-Khelaïfi nouveau président de la FIFA ? Son entourage répond cash aux rumeurs !

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011, Nasser Al-Khelaïfi est devenu au fil des années l'une des personnalités les plus influentes du football européen et mondial. Et certains le voient aller encore plus haut, ce qui l'obligerait toutefois à abandonner son poste au sein du club parisien.

Qu'on l'apprécie ou non, Nasser Al-Khelaïfi a réalisé quelque chose d'incroyable avec le PSG. Toujours très critiqué depuis une quinzaine d'année qu'il en est devenu président, il a tout de même fait du club parisien une véritable marque et l'une des équipes les plus craintes de la planète. Un coup de force qui semble avoir donné des idées à certains...

Al-Khelaïfi contre Infantino ? En mars prochain, se tiendra en effet l'élection à la présidence de la FIFA et Gianni Infantino, en place depuis dix ans, est candidat à sa propre réélection. L'homme de 56 ans s'est toutefois retrouvé au centre de nombreuses polémiques récemment, encore plus depuis le début de la Coupe du monde 2026. Cela semble avoir compliqué ses relations avec l'UEFA, qui à en croire les informations de RMC chercherait un candidat capable de lui faire face en 2027 ! Et l'un des noms qui revient n'est autre que celui de Nasser Al-Khelaïfi.