Transferts à 355M€ : Jackpot au PSG, un record signé Nasser Al-Khelaïfi ?

Amadou Diawara

Grâce aux transferts de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait empocher plus de 100M€. Avec les potentiels départs de Randal Kolo Muani, d'Ibrahim Mbaye et de Bradley Barcola, le club de la capitale pourrait réaliser un record de ventes qui dépasserait les 300M€.

Après trois saisons de bons et loyaux services au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de prendre le large. En effet, le buteur portugais de 25 ans a signé un bail de cinq saisons à l'AC Milan. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le transfert de Gonçalo Ramos devrait rapporter entre 60 et 75M€ au PSG.

Le PSG fait le ménage dans son attaque ? Après Gonçalo Ramos, un autre attaquant serait en passe de quitter le PSG : Kang-In Lee. A en croire L'Equipe, le départ de l'international sud-coréen est attendu à Paris. L'Atlético de Madrid débourserait un montant supérieur à 40M€ pour récupérer Kang-In Lee. Alors que d'autres joueurs offensifs devraient également prendre le large, le PSG espérerait empocher plus de 300M€ au total d'ici la fin de ce mercato estival. Ce chiffre dépendant surtout d'une inconnue XXL : Bradley Barcola.