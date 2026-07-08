Transferts à 355M€ : Jackpot au PSG, un record signé Nasser Al-Khelaïfi ?

Grâce aux transferts de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait empocher plus de 100M€. Avec les potentiels départs de Randal Kolo Muani, d'Ibrahim Mbaye et de Bradley Barcola, le club de la capitale pourrait réaliser un record de ventes qui dépasserait les 300M€.
Après trois saisons de bons et loyaux services au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de prendre le large. En effet, le buteur portugais de 25 ans a signé un bail de cinq saisons à l'AC Milan. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le transfert de Gonçalo Ramos devrait rapporter entre 60 et 75M€ au PSG.
Le PSG fait le ménage dans son attaque ?
Après Gonçalo Ramos, un autre attaquant serait en passe de quitter le PSG : Kang-In Lee. A en croire L'Equipe, le départ de l'international sud-coréen est attendu à Paris. L'Atlético de Madrid débourserait un montant supérieur à 40M€ pour récupérer Kang-In Lee. Alors que d'autres joueurs offensifs devraient également prendre le large, le PSG espérerait empocher plus de 300M€ au total d'ici la fin de ce mercato estival. Ce chiffre dépendant surtout d'une inconnue XXL : Bradley Barcola.
PSG : Lee, Barcola, Mbaye et Kolo Muani vont partir ?
Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est revenu en force pour boucler la signature de Bradley Barcola, et ce, après avoir échoué l'été dernier. Alors que son numéro 29 est emballé par le projet des Reds et par l'idée de migrer vers la Premier League, le PSG est prêt à négocier un transfert s'il en fait la demande. Mais comme l'a précisé L'Equipe, les hautes sphères parisiennes réclament 150M€ pour sa vente. En parallèle, Ibrahim Mbaye pourrait également quitter Paris cet été. Ayant pour priorité de migrer vers l'Angleterre en cas de départ, le crack de 18 ans serait estimé à 40-50M€ par son club. Enfin, il y a moins de suspense pour Randal Kolo Muani, que le PSG veut vendre à tout prix. Alors que Tottenham et la Juventus aimeraient rapatrier le Français, le club rouge et bleu espère récupérer une quarantaine de millions d'euros. Au total, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait récolter près de 355M€ en un seul mercato. Ce qui serait un record pour l'écurie parisienne.