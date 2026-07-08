OM : Après avoir eu Mason Greenwood au téléphone, cet entraineur lâche une réponse sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il se rapprocherait finalement de Fenerbahçe, Mason Greenwood est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome depuis plusieurs semaines. L’attaquant de l’OM aurait même eu Gian Piero Gasperini au téléphone, mais l’entraîneur de la Louve a en revanche esquivé une question lorsqu’il a été interrogé à son sujet lors d’une interview.

Annoncé sur le départ depuis la fin de saison dernière, Mason Greenwood était bien présent à la Commanderie lundi pour la reprise de l’entraînement, mais jusqu’à quand ? Plus grosse valeur marchande d’un club qui a besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes, l’avenir de l’ailier âgé de 24 ans ne fait pas trop de doute et tout porte à croire qu’il partira durant ce mercato estival, au grand dam de la plupart des supporters de l'OM.

« Oui, je suis prêt. Je viens aussi pour marquer beaucoup de buts » En ce sens, l’AS Rome en a fait sa grande priorité, sans pour autant répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille, qui attend au moins 50-55M€ pour se séparer de Mason Greenwood, 40% de ce montant revenant à Manchester United. Selon la Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini aurait même personnellement appelé le principal intéressé, lui demandant s’il était prêt à courir sous ses ordres. Ce à quoi l’Anglais aurait répondu : « Oui, je suis prêt. Je viens aussi pour marquer beaucoup de buts. »