OM - C'est bientôt terminé pour Mason Greenwood : L'accord pour son transfert est imminent !

Après de très longues semaines de discussions, l'OM semble enfin toucher au but pour le transfert de Mason Greenwood. L'ailier anglais serait effectivement plus que jamais sur le départ. Mais alors que l'AS Roma semblait être la destination la plus probable, il se dirige finalement vers Fenerbahçe !
Cet été, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre. Selon les informations de RMC Sport, les Marseillais auraient convenu avec la DNCG d'un dégraissage avoisinant les 80M€. Une tendance qui avait d'ailleurs été confirmée par Stéphane Richard. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.
L'OM et Fenerbahçe sont tout proches d'un accord
Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood a été actée par l'OM, qui peine toutefois à s'accorder avec un club sur le montant du transfert. L'AS Roma, qui a fait de l'Anglais sa grande priorité, n'a jamais transmis l'offre espérée par les Marseillais et prennent donc le risque de voir un autre club avancer dans ce dossier. Et d'après Foot Mercato, c'est exactement ce qui est en train de se produire. En effet, le média explique que Fenerbahçe est désormais le grand favori pour recruter Mason Greenwood. Le club turc se rapproche des exigences phocéennes et espère même finaliser l'affaire dans les 48 heures.
Greenwood a répété ses envies de départ
Une situation qui devrait rassurer Mason Greenwood. Et pour cause, Foot Mercato ajoute que l'Anglais a une nouvelle fois répété à sa direction sa volonté de quitter l'OM, au point d'avoir espéré que son transfert soit bouclé avant la reprise de l'entraînement. Ce qui n'a pas pu être le cas. Mais alors que tout s'accélère en coulisses, l'entourage de Mason Greenwood serait particulièrement confiant quant à une issue rapide de ce feuilleton.