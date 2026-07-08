OM - C'est bientôt terminé pour Mason Greenwood : L'accord pour son transfert est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de très longues semaines de discussions, l'OM semble enfin toucher au but pour le transfert de Mason Greenwood. L'ailier anglais serait effectivement plus que jamais sur le départ. Mais alors que l'AS Roma semblait être la destination la plus probable, il se dirige finalement vers Fenerbahçe !

Cet été, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre. Selon les informations de RMC Sport, les Marseillais auraient convenu avec la DNCG d'un dégraissage avoisinant les 80M€. Une tendance qui avait d'ailleurs été confirmée par Stéphane Richard. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.

L'OM et Fenerbahçe sont tout proches d'un accord Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood a été actée par l'OM, qui peine toutefois à s'accorder avec un club sur le montant du transfert. L'AS Roma, qui a fait de l'Anglais sa grande priorité, n'a jamais transmis l'offre espérée par les Marseillais et prennent donc le risque de voir un autre club avancer dans ce dossier. Et d'après Foot Mercato, c'est exactement ce qui est en train de se produire. En effet, le média explique que Fenerbahçe est désormais le grand favori pour recruter Mason Greenwood. Le club turc se rapproche des exigences phocéennes et espère même finaliser l'affaire dans les 48 heures.