OM : Le mercato de Leonardo Balerdi relancé par un grand club étranger ?

Axel Cornic

C’est un été très agité pour l’Olympique de Marseille, qui doit absolument vendre plusieurs de ses meilleurs éléments pour rentrer dans les clous du fair-play financier et échapper aux sanctions de l’UEFA. Ainsi, Leonardo Balerdi pourrait bien faire ses valises, lui qui a vécu une saison extrêmement compliquée et qui aurait déjà demandé un bon de sortie à ses dirigeants.

A Marseille, quasiment tout le monde est à vendre. Après une saison catastrophique, qui s’est terminée sur une qualification pour la Ligue Europa, l’OM doit faire face à la menace de l’UEFA. Une amende de 10M€ a déjà été infligée au club phocéen et les sanctions pourraient devenir plus importantes, avec notamment une exclusion de toute compétition européenne.

« Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier » Dès sa prise de fonction officielle au début du mois de juillet, le nouveau président de l’OM a confirmé la tendance, expliquant qu’il faudra désormais se serrer la ceinture. « Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale » a déclaré Stéphane Richard, dans les colonnes de La Provence. « On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an. Mais on doit tout de même construire une équipe compétitive, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs ».