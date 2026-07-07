«Il a dit oui» : Fabrizio Romano confirme le prochain transfert du PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale s’active sur plusieurs pistes pour se renforcer. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens bouclent quelques départs. Après Gonçalo Ramos, c’est Kang-In Lee qui devrait faire ses valises cet été. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer cette tendance.

Le PSG est en train de vivre un mercato animé. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer son effectif après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais certains joueurs vont également quitter le navire. Après Gonçalo Ramos, qui s’est engagé à l’AC Milan, c’est Kang-In Lee qui devrait faire ses valises cet été. L’international sud-coréen semble prendre la direction de l’Atlético de Madrid. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer cette tendance.

Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, Fabrizio Romano donne le «here we go» « Kang-In Lee sera un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid, c’est un here we go. Un accord a été trouvé entre l’Atlético et le PSG. Maintenant, ça prendra quelques jours pour finaliser les derniers papiers et signer le contrat. L’Atlético devrait payer 40M€ bonus compris. Le joueur a déjà dit oui il y a quelques temps » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.