Mercato : Le PSG connait le prix à payer pour William Saliba !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de France, William Saliba a réalisé une saison très solide sous le maillot d'Arsenal. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs au poste de défenseur central, le joueur de 25 ans plairait à du très beau monde, dont le PSG. Toutefois, si le double champion d'Europe veut s'offrir Saliba, il va falloir sortir le chéquier.

Après deux sacres consécutifs en Ligue des Champions, le PSG vise désormais le triplé pour imiter le Real Madrid de Zinedine Zidane. Pour cela, le club de la capitale compte se montrer actif lors du mercato estival. On parle ainsi beaucoup des arrivées dans le secteur offensif avec Maghnes Akliouche et Yan Diomandé. Mais quid de la défense ? Le recrutement d'Illia Zabarnyi n'ayant pas été un franc succès jusqu'à présent, le PSG pourrait donc se remettre en quête d'un défenseur central pour assurer la succession de Marquinhos. Et si c'était William Saliba ? Selon les informations de CaughtOffside, les Parisiens auraient un oeil sur le joueur d'Arsenal et de l'équipe de France, au même titre que le Real Madrid et le FC Barcelone.

Saliba ? C'est 150M€ ! Le fait est qu'arracher William Saliba d'Arsenal ne sera pas simple du tout pour les clubs intéressés dont le PSG. Le défenseur central de 25 ans est aujourd'hui lié jusqu'en 2030 avec les Gunners, pour qui il ne serait pas question de s'en séparer. A moins d'une offre folle... C'est ainsi que pour faire craquer Arsenal, il faudra envisager une somme XXL puisqu'il serait question d'au minimum 150M€ pour espérer boucler le transfert de Saliba.