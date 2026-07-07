OM - Un club donne son feu vert : Le transfert de Mason Greenwood est imminent ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a repris le chemin de l'entraînement lundi sous les ordres de Bruno Genesio... et avec Mason Greenwood. Annoncé sur le départ, l'ailier anglais est toujours là, mais pour combien de temps ? La question se pose car l'AS Roma se prépare à dégainer une belle offre pour boucler son transfert.

Les Marseillais étaient déjà de retour à La Commanderie lundi pour la reprise de l'entraînement. Bruno Genesio a ainsi découvert son groupe, toutefois privé des Mondialistes. Mais avec Mason Greenwood. La presse italienne laissait entendre ces derniers jours que le numéro 10 de l'OM allait sécher la reprise de l'entraînement, mais l'Anglais était bien là. Néanmoins, cela ne risque pas de durer puisque Mason Greenwood aurait manifesté son souhait de partir et serait même déjà d'accord avec l'AS Roma.

L'AS Roma va offrir 45M€ pour Greenwood ? Mais encore faut-il que le club italien se mette d'accord avec l'OM ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Néanmoins, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le président de l'AS Roma Dan Friedkin a donné son feu vert pour transmettre une offre de 45M€, bonus compris, afin de boucler le transfert de Mason Greenwood. Un effort important, mais sera-t-il suffisant pour convaincre les Marseillais ? Difficile à dire, mais le feuilleton semble entrer dans ces dernières heures selon la presse italienne puisque Mason Greenwood, qui aurait accepté un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 4,5M€ par an, souhaite absolument évoluer sous les ordres de Gian Piero Gasperini à l'AS Roma.