OM - Un club donne son feu vert : Le transfert de Mason Greenwood est imminent ?

L'OM a repris le chemin de l'entraînement lundi sous les ordres de Bruno Genesio... et avec Mason Greenwood. Annoncé sur le départ, l'ailier anglais est toujours là, mais pour combien de temps ? La question se pose car l'AS Roma se prépare à dégainer une belle offre pour boucler son transfert.
Les Marseillais étaient déjà de retour à La Commanderie lundi pour la reprise de l'entraînement. Bruno Genesio a ainsi découvert son groupe, toutefois privé des Mondialistes. Mais avec Mason Greenwood. La presse italienne laissait entendre ces derniers jours que le numéro 10 de l'OM allait sécher la reprise de l'entraînement, mais l'Anglais était bien là. Néanmoins, cela ne risque pas de durer puisque Mason Greenwood aurait manifesté son souhait de partir et serait même déjà d'accord avec l'AS Roma.
L'AS Roma va offrir 45M€ pour Greenwood ?
Mais encore faut-il que le club italien se mette d'accord avec l'OM ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Néanmoins, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le président de l'AS Roma Dan Friedkin a donné son feu vert pour transmettre une offre de 45M€, bonus compris, afin de boucler le transfert de Mason Greenwood. Un effort important, mais sera-t-il suffisant pour convaincre les Marseillais ? Difficile à dire, mais le feuilleton semble entrer dans ces dernières heures selon la presse italienne puisque Mason Greenwood, qui aurait accepté un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 4,5M€ par an, souhaite absolument évoluer sous les ordres de Gian Piero Gasperini à l'AS Roma.
Un départ inévitable ?
Au-delà la volonté de Mason Greenwood, l'OM n'a pas trop le choix non plus. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen doit vendre pour environ 80M€ cet été, ce qui passe par le départ de l'ailer anglais. D'ailleurs, dans les colonnes de La Provence, Stéphane Richard confirmait cette tendance : « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an ».