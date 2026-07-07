PSG : Une recrue surprise attendue pendant le mercato ?

Cet été, le PSG va chercher à se renforcer sur différents postes. Le club de la capitale a déjà bien avancé sur certains dossiers offensifs, mais pourrait également recruter une ou deux recrues défensives. De manière assez surprenante, Paris pourrait notamment signer un nouveau latéral gauche en doublure de Nuno Mendes. Explications.
Le PSG pourrait connaître un mercato estival agité. Après avoir finalisé le départ de Gonçalo Ramos auprès de l’AC Milan, le club parisien s’apprête à se séparer de joueurs comme Kang-In Lee ou encore de Randal Kolo Muani. Cela voudrait dire que les dirigeants parisiens sont désormais prêts à agir dans le sens des arrivées avec les potentielles signatures de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et de Yan Diomandé (RB Leipzig).
Le PSG vise un latéral gauche
Mais le PSG va-t-il tenter des coups à d’autres postes ? A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le club parisien se tient attentif au marché des latéraux gauche, et cherche une véritable doublure à Nuno Mendes. Une révélation plutôt surprenante, étant donné que Lucas Hernandez a depuis trois ans déjà assuré parfaitement le rôle de doublure à ce poste tandis qu’à droite, Achraf Hakimi ne possède pas de doublure dans son couloir défensif.
Lucas Hernandez sur le départ ?
Disposant d’un gros salaire au PSG, Lucas Hernandez sera-t-il sur le départ ? Il y a peu, l’international Français répondait cash sur son avenir au sein du club de la capitale. « Je ne joue plus les grands matches ? Mais je suis là. Le coach le sait. Il m’appelle, je rentre, et il sait que je vais tout donner. Contre Liverpool et le Bayern, il a eu besoin de moi et j’étais là. Je veux la troisième étoile ! Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », confiait ainsi le défenseur.