PSG : Une recrue surprise attendue pendant le mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va chercher à se renforcer sur différents postes. Le club de la capitale a déjà bien avancé sur certains dossiers offensifs, mais pourrait également recruter une ou deux recrues défensives. De manière assez surprenante, Paris pourrait notamment signer un nouveau latéral gauche en doublure de Nuno Mendes. Explications.

Le PSG pourrait connaître un mercato estival agité. Après avoir finalisé le départ de Gonçalo Ramos auprès de l’AC Milan, le club parisien s’apprête à se séparer de joueurs comme Kang-In Lee ou encore de Randal Kolo Muani. Cela voudrait dire que les dirigeants parisiens sont désormais prêts à agir dans le sens des arrivées avec les potentielles signatures de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et de Yan Diomandé (RB Leipzig).

Le PSG vise un latéral gauche Mais le PSG va-t-il tenter des coups à d’autres postes ? A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le club parisien se tient attentif au marché des latéraux gauche, et cherche une véritable doublure à Nuno Mendes. Une révélation plutôt surprenante, étant donné que Lucas Hernandez a depuis trois ans déjà assuré parfaitement le rôle de doublure à ce poste tandis qu’à droite, Achraf Hakimi ne possède pas de doublure dans son couloir défensif.