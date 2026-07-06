Mercato - Maghnes Akliouche arrive au PSG : Le prix de son transfert est connu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus qu’une question de jours. A 24 ans, Maghnes Akliouche va connaître une nouvelle étape de sa carrière, lui qui s’est mis d’accord sur un contrat de cinq ans avec le PSG. Alors qu’il y a un an, l’AS Monaco réclamait 75M€ pour son joueur, le prix de l’opération vient d’être révélé ce lundi.

Le mercato du PSG se met en place ! Ce lundi soir, le club de la capitale a officialisé sa première recrue de l’été en la personne du jeune gardien italien Alessandro Longoni (18 ans). Avec le départ à venir de Kang-In Lee vers l’Atlético de Madrid, les dirigeants parisiens espèrent pouvoir annoncer prochainement l’arrivée de Maghnes Akliouche. Un accord existe entre le joueur de 24 ans et le PSG sur les bases d’un contrat de cinq ans dans la capitale.

Akliouche au PSG, c’est 50M€ ! Comme le révèle le Parisien, le prix de l’opération a enfin filtré. Pour rappel, l’été dernier, le PSG s’était déjà intéressé à Maghnes Akliouche. Mais dans un premier temps, Luis Enrique n’avait pas forcément assez de place dans son effectif pour le faire venir malgré une volonté du joueur de rejoindre Paris. Deuxièmement, l’AS Monaco réclamait pas moins de 75M€ pour laisser partir son talent. Comme indiqué par le quotidien ce lundi, cette fois-ci l’opération va se conclure pour un montant de 50M€ avec une part variable de bonus.