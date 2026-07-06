Mercato - Officiel : La première recrue du PSG est dévoilée !

Double champion d’Europe en titre, le PSG va chercher à réaliser un gros mercato cet été. Et si des joueurs comme Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Yan Diomandé (RB Leipzig) pourraient débarquer cet été, le club parisien a officialisé sa première recrue ce lundi en annonçant la signature du jeune gardien Alessandro Longoni (18 ans).
Le mercato estival du PSG est attendu au tournant. Auréolé d’un statut de double champion d’Europe en titre, le club parisien devrait se montrer actif cet été, avec des renforts attendus à plusieurs postes. Mais avant de recruter qui que ce soit, les dirigeants franciliens se sont activés afin de dégraisser l’effectif. Ainsi, Gonçalo Ramos (AC Milan), officiellement transféré, mais aussi Kang-In Lee et Randal Kolo Muani devraient plier bagage dans les prochains jours. Le PSG a également prêté son troisième gardien Renato Marin au CD Nacional au Portugal.
Alessandro Longoni rejoint le PSG
Et ce lundi, le PSG a officialisé l’arrivée d’un jeune gardien italien. Âgé de 18 ans, Alessandro Longoni rejoint le club parisien jusqu’en juin 2031. « Alessandro Longoni s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », annonce ainsi le club de la capitale.
Le jeune gardien arrive libre après avoir été formé à l’AC Milan
« Alessandro Longoni a effectué toute sa formation à l’AC Milan. Arrivé au sein du club lombard à l’âge de neuf ans, le portier d’1,92 m a gravi tous les échelons des équipes de jeunes à la réserve. Professionnel depuis février 2024, il a également participé à l’UEFA Youth League, prestigieuse compétition européenne réservée aux jeunes. Réputé pour ses qualités sur sa ligne autant que pour sa maîtrise du jeu au pied, Alessandro Longoni s’est progressivement imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération en Italie. Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Alessandro Longoni et lui adresse tous ses vœux de réussite sous les couleurs Rouge et Bleu », indique également le PSG sur son site officiel à propos de cette signature.