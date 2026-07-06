Mercato : C’est officiel, il quitte le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté de l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, le PSG n’échappe pas à l’exode de certains de ses talents. Ce lundi, Aymen Assab (génération 2008) s’est officiellement engagé en faveur de l’AS Monaco. Le milieu offensif de 17 ans intègre directement le groupe professionnel du club monégasque.

Depuis plusieurs années, le PSG cherche à intégrer les meilleurs jeunes éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première. Si Paris fait davantage confiance à ses jeunes, cela n’empêche pas certains « Titi » de prendre la décision de démarrer leur carrière loin de Paris. Depuis plusieurs semaines, certains jeunes joueurs comme Aymen Assab étaient annoncés sur le départ.

Aymen Assab quitte le PSG pour l’AS Monaco Né en 2008, le milieu de terrain avait pris la décision de quitter le PSG, et c’est désormais chose faite. Ce lundi, l’AS Monaco a officiellement annoncé l’arrivée du jeune talent parisien. « Aymen Assab s’engage avec l’AS Monaco. Le jeune milieu de terrain, en provenance du Paris Saint-Germain, participe à la reprise de l’entraînement du groupe pro, en compagnie de jeunes joueurs de l’Academy. Bienvenue Aymen ! », indique ainsi le club monégasque sur ses réseaux sociaux.