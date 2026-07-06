Mercato : C’est officiel, il quitte le PSG !

Doté de l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, le PSG n’échappe pas à l’exode de certains de ses talents. Ce lundi, Aymen Assab (génération 2008) s’est officiellement engagé en faveur de l’AS Monaco. Le milieu offensif de 17 ans intègre directement le groupe professionnel du club monégasque.
Depuis plusieurs années, le PSG cherche à intégrer les meilleurs jeunes éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première. Si Paris fait davantage confiance à ses jeunes, cela n’empêche pas certains « Titi » de prendre la décision de démarrer leur carrière loin de Paris. Depuis plusieurs semaines, certains jeunes joueurs comme Aymen Assab étaient annoncés sur le départ.
Aymen Assab quitte le PSG pour l’AS Monaco
Né en 2008, le milieu de terrain avait pris la décision de quitter le PSG, et c’est désormais chose faite. Ce lundi, l’AS Monaco a officiellement annoncé l’arrivée du jeune talent parisien. « Aymen Assab s’engage avec l’AS Monaco. Le jeune milieu de terrain, en provenance du Paris Saint-Germain, participe à la reprise de l’entraînement du groupe pro, en compagnie de jeunes joueurs de l’Academy. Bienvenue Aymen ! », indique ainsi le club monégasque sur ses réseaux sociaux.
Le joueur de 17 ans intégré au groupe professionnel
Sur son site officiel, l’ASM en profite pour révéler qu’Aymen Assab va directement intégrer le groupe professionnel : « C’est désormais sous le maillot de l’AS Monaco qu’Aymen Assab poursuivra sa progression. En ce début de semaine, il prend part à la reprise du groupe professionnel, aux côtés notamment de plusieurs pensionnaires de l’Academy : Ilies Belmokhtar, Oumar Konaté, Nick Mokabakila, Ilane Touré et Matthias Wamu. » C’est désormais à Filipe Luis, nouvel entraîneur du club du Rocher qui vient également d’être officialisé ce lundi, de polir ces différents talents. Reste désormais à savoir si l’ancien talent du PSG bénéficiera de temps de jeu cette saison en Ligue 1…