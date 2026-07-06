Mercato : Le PSG tente de boucler deux signatures en même temps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on a pour le moment assisté à un départ majeur avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC. Alors que d'autres joueurs devraient quitter l'effectif de Luis Enrique, on attend surtout de voir quelles seront les recrues qui poseront leurs valises à Paris. En coulisses, ça s'activerait et voilà que la direction du PSG avancerait notamment sur deux dossiers en même temps.

Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des Champions, le PSG a rapidement fixé son objectif : aller en remporter une troisième consécutive. Pour y arriver, l'effectif du club de la capitale devrait être régénérer au cours de ce mercato estival. Les manoeuvres ont commencé avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC et voilà que le prochain devrait être Kang-in Lee, prochainement acheté par l'Atlético de Madrid. Et pour ce qui est des arrivées, le PSG ne reste clairement pas les bras croisés afin d'offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique.

Ça discute avec Monaco pour Akliouche... De nouveaux joueurs sont donc attendus à Paris cet été. Maghnes Akliouche fera-t-il partie des ces recrues du PSG ? Selon les dernières informations de RMC, celui qui est actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de France se serait mis d'accord avec le club de la capitale pour parapher un contrat de 5 ans. C'est loin d'être fini pour le PSG qui doit désormais trouver un accord avec l'AS Monaco et voilà que les discussions ont été entamées avec le club de la Principauté.