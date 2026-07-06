Mercato - Kang-in Lee quitte le PSG : Le prix de son transfert est dévoilé !

Axel Cornic

Ça s’anime du côté du Paris Saint-Germain, mais pas sur le front des arrivées. Ce sont en effet les départs qui rythment ce début de mercato estival et après Gonçalo Ramos, qui a filé vers l’AC Milan, c’est Kang-in Lee qui serait tout proche de faire ses adieux au club parisien.

Après la première victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique avait fait l’effort de garder un collectif inchangé, avec seulement quelques ajustements. Mais il n’a pas pu réitérer l’exploit un an après, puisqu’un joueur a déjà quitté le PSG avec Gonçalo Ramos, dont le transfert devrait tout de même rapporter entre 70 et 75M€.

Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid L'international français ne devrait être que le premier à quitter Paris en ce mercato estival. De nombreux autres joueurs sont en effet annoncés proches d’un possible départ, avec notamment un Lucas Chevalier qui a définitivement perdu sa place de titulaire et qui pourrait décider de se relancer ailleurs. Mais le gros dossier chaud du moment concernerait surtout Kang-in Lee ! Arrivé au PSG en juillet 2023, l’international sud-coréen de 25 ans serait en effet tout proche de s’engager avec l’Atlético de Madrid de Diego Simeone.