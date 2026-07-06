Mercato : Plus qu'une ultime étape avant la prochaine vente du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours, le PSG officialisait la vente de Gonçalo Ramos, transféré au Milan AC pour plus de 70M€. Le Portugais a ainsi fait ses valises et voilà qu'il ne va pas être le dernier. En effet, plusieurs départs sont attendus au sein de l'effectif de Luis Enrique en cette intersaison. Et voilà qu'une nouvelle vente serait imminente à Paris.

Après deux victoires consécutives en Ligue des Champions, le PSG pourrait connaitre quelques modifications au sein de son effectif. Ça a notamment déjà commencé avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC. Parti chercher une meilleure situation en Lombardie, le Portugais devrait être imité par d'autres dans les semaines à venir. On a ainsi beaucoup parlé du cas de Kang-in Lee. Annoncé avec insistance à l'Atlético de Madrid, le Sud-Coréen serait tout proche de quitter le PSG pour rejoindre les Colchoneros.

Lee en passe de signer à l'Atlético de Madrid Remplaçant au PSG avec Luis Enrique, Kang-in Lee peut prétendre à mieux ailleurs. Et c'est ce qu'il devrait aller chercher à l'Atlético de Madrid, où on cherche à remplacer Antoine Griezmann. Annoncé depuis un moment chez les Colchoneros, le Sud-Coréen serait plus proche que jamais de rejoindre l'effectif de Diego Simeone. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, ce dossier Lee serait entré dans son étape finale alors que l'Atlético de Madrid voudrait conclure l'affaire au plus vite.