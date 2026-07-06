Mercato - Ça bouge à l'OM : Une grande décision est prise pour Greenwood et Balerdi !

Axel Cornic

Avec l’échec du projet Roberto De Zerbi et après le passage éphémère d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille doit tout reconstruire autour de Bruno Genesio, le nouvel entraineur. Et ça devrait vraisemblablement être sans quelques cadres importants des dernières années, comme Mason Greenwood ou Leonardo Balerdi.

Ce lundi 6 juillet est le point de départ d’un nouvel OM. Les joueurs marseillais vont se retrouver pour la reprise des entrainements et ils vont rencontrer leur nouveau coach, en la personne de Bruno Genesio. Mais certains ne devraient pas rester longtemps...

Greenwood et Balerdi veulent quitter l’OM C’est un secret de Polichinelle, l’OM a besoin de vendre en ce mercato estival et les premiers candidats au départ ne sont autre que les piliers de l’équipe. « La plupart des cadres vont partir » a expliqué une source interne à La Provence. On connait déjà les noms des principaux candidats au départ, puisque le quotidien confirme que Leonardo Balerdi ainsi que Mason Greenwood auraient demandé un bon de sortie. Ils sont loin d’être les seuls, puisque le capitaine Pierre-Emile Højbjerg pourrait également faire ses valises. Pour lui, la presse italienne parle notamment d’un transfert à l’Atalanta.