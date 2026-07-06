OM - Greenwood sur le départ : La décision de Bruno Genesio qui remet de l’huile sur le feu

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est le gros sujet de ce début de mercato estival, avec l’Olympique de Marseille qui rêve de boucler une vente record à 50 ou 55M€. Plusieurs clubs semblent déjà avoir manifesté leur intérêt comme l’AS Roma ou encore Fenerbahçe, mais pour le moment on semble encore être loin d’un transfert.

Bien avant la fin de la saison, un départ a été évoqué pour Mason Greenwood. Pourtant, il ne devrait pas être le premier à quitter l’OM en ce mercato estival, puisque son avenir est devenu un véritable feuilleton. Il faut dire que montant réclamé par le club phocéen pour le lâcher est assez important, ce qui a refroidi pas mal de prétendants.

La Roma dans une impasse ? C’est notamment le cas de l’AS Roma, qui tente de trouver un terrain d’entente avec l’OM depuis plusieurs semaines déjà. Forts d’un accord contractuel trouvé avec le joueur et son entourage, les Romains seraient prêts à offrir 40M€ pour boucler son transfert, avec peut-être un effort maximum jusqu’à 45M€ bonus compris. Pas assez pour les dirigeants marseillais qui, s’ils semblent bien prêts à vendre Greenwood cet été, n’ont aucune intention de le brader. Et les dernières indiscrétions venant d’Italie pourraient jeter encore plus le flou sur ce dossier.