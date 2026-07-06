Mercato - OM : «Un coup de maître» annoncé avec le transfert de Mason Greenwood !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé il y a deux ans à l’OM, Mason Greenwood devrait quitter le club phocéen cet été. Alors que la direction marseillaise réclame plus de 50M€ afin de laisser partir l’Anglais, ce dernier est très convoité par le Fenerbahçe et par l’AS Rome. Pour Fabrizio Ravanelli, le club romain réaliserait un énorme coup en recrutant le numéro 10 marseillais cet été.

Meilleur joueur de l’OM depuis deux ans maintenant, Mason Greenwood devrait changer d’air cet été. Alors que le club marseillais est dans la nécessité de renflouer ses caisses après son passage compliqué devant la DNCG, une vente de l’ailier anglais pourrait déjà permettre au club phocéen de faire un grand pas vers les 80M€ de ventes convenus (pour juin 2027) auprès du patron financier français. Depuis plusieurs semaines, Greenwood est surtout convoité par deux équipes : le Fenerbahçe et l’AS Rome.

« Si la Roma prend Greenwood, c'est un coup de maître et elle devient une sérieuse candidate au Scudetto » Dotée de grosses ambitions, l’AS Rome espère attirer l’ailier de 24 ans en Serie A. Et selon Fabrizio Ravanelli, ancien conseiller de l’OM, le club romain aurait grand intérêt à signer Mason Greenwood cet été. « Si la Roma prend Greenwood, c'est un coup de maître et elle devient une sérieuse candidate au Scudetto. J'ai eu Mason à l’OM, et un gars comme lui dans cette Serie A marque 20 buts en pantoufles… », a ainsi confié l’ancien attaquant à Sportium.