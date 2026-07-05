Transfert de Mason Greenwood : Un club prêt à offrir 60M€, c’est le jackpot pour l’OM

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Son avenir est en tout cas le gros sujet du moment, avec plusieurs clubs qui se seraient manifestés auprès du club phocéen, qui réclamerait plus de 50M€ pour le laisser partir.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Les chances de le voir rester à Marseille sont toujours plus minces, puisque son club a grandement besoin de vendre après la mise en garde de l’UEFA. Et il pourrait bien marquer l’histoire de l’OM, devenant le transfert le plus cher jamais réalisé.

Transfert historique pour l’OM Les dirigeants marseillais réclameraient entre 50 et 55M€ pour l’ailier de 24 ans, soit quasiment le double de son prix d’achat. Cela se justifie par ses prestations évidemment, mais également par une clause présente dans son contrat. Son ancien club de Manchester United possède en effet toujours 40% de ses parts, ce qui empêche donc l’OM d’empocher l’intégralité de son indemnité de transfert. Ce montant a semblé refroidir certains des prétendants de Greenwood, comme l’AS Roma ou encore Fenerbahçe.