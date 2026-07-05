Transfert de Mason Greenwood : Un club prêt à offrir 60M€, c’est le jackpot pour l’OM

Arrivé en juillet 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Son avenir est en tout cas le gros sujet du moment, avec plusieurs clubs qui se seraient manifestés auprès du club phocéen, qui réclamerait plus de 50M€ pour le laisser partir.
Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Les chances de le voir rester à Marseille sont toujours plus minces, puisque son club a grandement besoin de vendre après la mise en garde de l’UEFA. Et il pourrait bien marquer l’histoire de l’OM, devenant le transfert le plus cher jamais réalisé.
Transfert historique pour l’OM
Les dirigeants marseillais réclameraient entre 50 et 55M€ pour l’ailier de 24 ans, soit quasiment le double de son prix d’achat. Cela se justifie par ses prestations évidemment, mais également par une clause présente dans son contrat. Son ancien club de Manchester United possède en effet toujours 40% de ses parts, ce qui empêche donc l’OM d’empocher l’intégralité de son indemnité de transfert. Ce montant a semblé refroidir certains des prétendants de Greenwood, comme l’AS Roma ou encore Fenerbahçe.
L’Atlético de Madrid prêt à frapper fort
Et ça ne devrait pas aller en s’arrangeant ! D’après les informations de Mediaset, l’OM aurait récemment décidé de mettre la barre encore plus haut pour Mason Greenwood, en fixant le prix à 60M€ minimum. Avec un tel montant, les Marseillais devront verser 24M€ à Manchester United, mais pourraient tout de même en empocher 36 et faire donc une plus-value de 10M€ sur les 26M€ dépensés en juillet 2024. Ni la Roma ni Fenerbahçe ne serait prêts à s’aligner sur ce montant, mais cela ne serait pas le cas de l’Atlético de Madrid ! Le média italien assure en effet que les Colchoneros se seraient déjà dit disposés à payer l’intégralité de la somme, sans passer par un prêt payant ou un payement étalé sur plusieurs années.